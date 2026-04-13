Mercato FC Nantes : Nouvelle offre inattendue pour Matthis Abline  

Matthis Abline croule sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. L’attaquant du FC Nantes est sur la short-list des dirigeants du LOSC.

Mercato FC Nantes : Le LOSC lorgne Matthis Abline

Le LOSC envisage de piocher au FC Nantes. Le club nordiste cherche le digne successeur d’Olivier Giroud. Selon les informations de Média Foot, les dirigeants lillois auraient placé Matthis Abline tout en haut de leur liste de priorités. À 23 ans, l’attaquant brille actuellement sous le maillot du FC Nantes malgré le sale temps que traversent les Canaris en championnat.

Le patron du FCN, Waldemar Kita est vendeur, mais il a fixé ses conditions. Lié aux Canaris jusqu’en juin 2028, le jeune buteur ne partira pas à n’importe quel prix. La direction réclame 25 millions d’euros pour libérer son talent. Il faut dire que ses statistiques sont impressionnantes.

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Avec 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 29 rencontres cette saison, Abline confirme son efficacité devant le but. Pourquoi cet intérêt marqué de la cellule de recrutement lilloise ? Matthis Abline a les atouts pour devenir la nouvelle gâchette offensive des Dogues. Il fait trembler régulièrement les filets. C’est un profil complet qui attire les convoitises.

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Le LOSC ne marche pas seul sur ce sentier. L’Olympique Lyonnais surveille aussi de très près l’évolution du crack du FC Nantes, promettant une bataille acharnée entre les deux cadors de la Ligue 1. Les prochaines semaines permettront de savoir qui, de Lille ou de Lyon, parviendra à rafler la mise dans ce dossier.