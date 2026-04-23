Mercato ASSE : Clap de fin sur une top piste de Sainté

La porte de sortie vient de se refermer à double tour pour un jeune gardien de but annoncé comme un intérêt de l’ASSE.

Mercato : Reims prolonge Ewen Jaouen, la cible de l’ASSE

L’ASSE a le nom d’Ewen Jaouen inscrit sur ses tablettes, selon les rumeurs du pré-mercato. Il est cité parmi les potentiels successeurs de Brice Maubleu, dont le contrat prend fin en juin 2026. Informé de l’intérêt des Verts et d’autres clubs pour son gardien de but, le Stade de Reims lui a fermé la porte de sortie. Son contrat initial a été renforcé d’une année supplémentaire. Le jeune portier est donc désormais lié au club champenois jusqu’ 30 juin 2029.

15 clean sheets cette saison, et une prolongation ✍️



Trois ans après son arrivée en Champagne, Ewen Jaouen s'est imposé comme une révélation dans les buts du SDR. Son contrat s'étend désormais jusqu'en 2029.



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Malgré son âge (20 ans), Ewen Jaouen est le dernier rempart de l’équipe rémoise en Ligue 2. Il a disputé tous les matchs du championnat en intégralité, soit 31 titularisations. Le portier formé à Guingamp est surtout décisif. Il n’a concédé que 30 buts et a réalisé 15 clean sheet. Grâce à ses arrêts décisifs, le Stade de Reims possède la meilleure défense du championnat. Devant le leader Troyes (32 buts concédés) et son dauphin l’AS Saint-Etienne (33 buts encaissés).

Jaouen, une aisance technique et des qualités physiques indéniables

Les qualités techniques du gardien de but de l’équipe de France U21 sont louées par Thomas Trochut, l’entraîneur des gardiens à Reims : « Ewen surprend souvent par son aisance technique et sa capacité à jouer des deux pieds, avec calme et précision. Ses qualités physiques sont indéniables : il associe à son envergure, souplesse et réflexes, ce qui le rend très efficace sur sa ligne comme dans les un-contre-un ».

Saint-Etienne doit-elle oublier le portier de Reims ?

Malgré la prolongation du contrat d’Ewen Jaouen, l’AS Saint-Etienne peut toujours tenter le coup. En effet, si les Verts retrouvent la Ligue 1 et que les Rémois restent en Ligue 2, il est possible que le joueur soit tenté de rejoindre les Verts.

Dans ce cas, Kilmer Sports Ventures devra mettre le prix pour convaincre Reims de lui céder son gardien. Le groupe canadien devrait désormais prendre en compte les trois ans de contrat restant. Sans oublier qu’Ewen Jaouen est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt.

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En attendant la fin de saison, le SDR a envoyé un signal fort à l’ASSE pour Ewen Jaouen, le plus jeune gardien titulaire des cinq grands championnats et de leur deuxième division.