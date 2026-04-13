OL : Endrick répond cash aux critiques de Fonseca

Tancé par l’entraîneur de l’OL, Endrick lui a bien répondu face au FC Lorient, dimanche. En retour Paulo Fonseca a justifié ses reproches envers le jeune attaquant.

OL : Fonseca critique Endrick et le met sur le banc

Avant le match de l’OL contre le FC Lorient, Paulo Fonseca avait critiqué Endrick publiquement. « Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « Je pense qu’il doit faire mieux. J’attends beaucoup de lui, nous avons besoin de lui à 100 % », avait-il insisté la semaine dernière.

A la suite de ces réprimandes, l’entraîneur est passé aux actes. Il a mis le Brésilien sur le banc au coup d’envoi du match de la 29e journée de Ligue 1.

Le Brésilien répond au coach de Lyon par une passe décisive

Entré en jeu après la pause, le joueur prêté par le Real Madrid a bien réagi. Loin d’être frustré, il a délivré une passe décisive sur le but inscrit par Roman Yaremchuk, à la 49e, soit après seulement 4 minutes passées sur le terrain.

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Endrick a été ensuite impliqué dans le jeu collectif, contribuant ainsi à la victoire de l’Olympique Lyonnais (2-0). En effet, il s’agit d’une précieuse victoire, car Lyon était sur une série de 9 matchs sans succès, soit précisément 5 défaites et 4 nuls, toutes compétitions confondues.

Fonseca se réjouit d’avoir réussi à fouetter l’orgueil d’Endrick

Revenu sur ses reproches au joueur de 19 ans, Paulo Fonseca avoue qu’il a agi ainsi pour susciter la réaction de ce dernier. Et sa stratégie a bien marché, car Endrick a été décisif et plus collectif que d’habitude. « Comme entraîneur, nous devons trouver des stratégies pour avoir des réactions des joueurs et c’est ce que j’ai fait », a expliqué le technicien portugais.

« On a parlé pour avoir la réaction d’un joueur qui est important pour nous et qui a besoin de faire plus. Je pense qu’il est bien entré et il a eu cette réaction dont nous avions besoin. C’était positif », a-t-il poursuivi. Pour rappel, Endrick marque désormais 6 buts et 6 passes décisives au compteur, en 16 matchs disputés avec l’OL, toutes compétitions confondues.

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Ayant mis fin à sa série noire, le club rhodanien doit maintenant amorcer sa remontée vers le podium. Désormais 5e au classement, Lyon n’a que 2 petits points de retard sur le LOSC et la 3e place qualificative pour la Ligue des champions. Il reste donc en embuscade pour profiter d’un éventuel faux pas de Lille et de Marseille (3e), après Monaco, qui a chuté devant le Paris FC (4-1).