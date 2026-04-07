Mercato OGC Nice : Accord proche avec Grégory Lorenzi ?

L’OGC Nice est toujours sous la menace d’une relégation. Cela n’empêche pas sa direction de travailler sur l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Les négociations semblent même progressées.

Mercato : Grégory Lorenzi se rapproche de l’OGC Nice

L’OGC Nice n’est pas encore sorti de l’auberge. Après une déroute contre le PSG, l’équipe de Claude Puel n’a pas réagi. Elle a encore chuté à Strasbourg (3-1) ce samedi. Ce revers à six journées de la fin de l’exercice place le Gym dans une position délicate. Le club azuréen est contraint d’amorcer une restructuration d’urgence.

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L’OGC Nice a même déjà une cible pour occuper le poste de directeur sportif. L’Equipe le confirme, la direction niçoise a jeté son dévolu sur Grégory Lorenzi officiant actuellement au Stade Brestois. Ce dernier est perçu comme le profit idéal pour reconstruire le secteur sportif des Aiglons.

Le Stade Brestois anticipe son futur départ

Grégory Lorenzi serait même en négociations avancées avec l’OGCN. Au point où le club finistérien s’organise en anticipant son départ. Le quotidien sportif assure que Yohan Cabaye est visé pour le remplacer. Le directeur sportif du centre de formation du PSG intéresserait fortement les dirigeants de Brest.

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Tandis qu’à Nice, la venue de Grégory Lorenzi est attendue avec impatience. Son recrutement symbolisera sans doute l’espoir d’un renouveau salvateur avant qu’il ne soit trop tard. L’OGC Nice étant actuellement toujours sous la menace d’une relégation en Ligue 2. Les Aiglons sont 15es du Championnat.