Rodez-ASSE : Une nouvelle excellente pour les supporters

Sous pression avant le match contre Rodez AF, samedi, l’ASSE a reçu une excellente nouvelle à trois jours du déplacement en Aveyron.

Les supporters de l’ASSE autorisés à Rodez, mais encadrés

Privée de supporters à Bastia puis à Nancy, l’ASSE pourra bénéficier du soutien du peuple vert face à Rodez AF, lors de la 33e journée de Ligue 1. Les supporters des Verts sont autorisés d’accès au stade Paul-Lignon, samedi (20h). Cependant, leur déplacement sera encadré.

À travers un arrêté préfectoral, la préfecture de l’Aveyron donne les détails sur l’encadrement du déplacement des supporters stéphanois. Ces derniers seront pris en charge à l’entrée de la ville de Rodez, puis escortés par la police jusqu’au stade, dans le parcage visiteurs.

À voir

Mercato : L’OM tient une surprise pour remplacer Habib Beye

Les supporters de l’AS Saint-Etienne sont cependant interdits de circuler ou stationner dans un large périmètre à Rodez et ses alentours, du samedi 2 mai 2026 à 10h jusqu’au dimanche 3 mai 2026 à 6h, selon les autorités ruthénoises.

Saint-Etienne a déçu le peuple vert contre Troyes

Il faut noter que le soutien du peuple vert à son équipe si chère est indispensable. Néanmoins, l’équipe de Philippe Montanier a fortement déçu son attente contre l’ESTAC. Elle s’est inclinée honteusement à Geoffroy-Guichard (0-3), samedi dernier, alors qu’elle était poussée par plus de 38 000 supporters.

Ne disposant plus de joker pour la montée directe en Ligue 1, l’ASSE doit absolument gagner pour rester dans la course, peu importe le soutien dont elle bénéficiera contre Rodez, dans trois jours.

Rodez AF invaincu en 18 matchs d’affilée en Ligue 2

Classée troisième meilleure équipe à l’extérieur, avec 7 victoires, 4 nuls et 5 défaites à deux journées de la fin du championnat, les Stéphanois ont les moyens de s’imposer au stade Paul-Lignon. Mais à condition qu’ils retrouvent leur cohésion et leur état d’esprit d’avant les défaites contre Bastia (2-0) et Troyes.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Après Troyes, des changements s’imposent contre Rodez

ASSE : Un blessé de Saint-Etienne confirme sa fin de saison

À voir

Mercato PSG : C’est OK pour l’arrivée de deux phénomènes

Surtout qu’ils seront face à une équipe de RAF, qui est invaincue en 18 journées consécutives en Ligue 2. Soit une incroyable série de 9 victoires et 9 nuls ! Pour rappel, Saint-Etienne est 3e avec 57 points, tandis que Rodez est 6e avec 52 points.