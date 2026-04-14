Mercato OL : Retour d’Endrick au Real, un revirement en vue

Alors qu’il est prêté à l’OL sans option d’achat, Endrick ne serait pas enclin à retourner au Real Madrid où il est barré par une forte concurrence. Une bonne nouvelle pour Lyon.

Mercato : Endrick veut rester en prêt, une saison de plus

Le Real Madrid a prêté Endrick à l’OL, de janvier 2026 jusqu’à fin juin 2026. Son contrat de six mois n’est pas accompagné d’une option d’achat. Il doit retourner à « La Maison Blanche » à l’issue de la saison. A deux mois de la fin de son prêt, l’attaquant de 19 ans aurait manifesté l’envie de rester à Lyon ou de rejoindre un autre club, sous la forme d’un nouveau prêt, pour une saison supplémentaire.

Son objectif étant de poursuivre sa progression dans une équipe où son temps de jeu serait garanti, comme à l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien aurait soufflé cela à la Direction madrilène, selon les informations de The Athletic, mais sa demande a été immédiatement rejetée.

Le Real Madrid attend le Brésilien pour être le remplaçant de Mbappé

Si l’on en croit la source, Endrick va avoir un peu plus de temps de jeu avec le Real Madrid. Dans les plans du staff technique, il sera le premier remplaçant de Kylian Mbappé ou de Vinicius Jr, la saison prochaine. Pour faire la place au numéro 9 de l’OL, le club espagnol songerait au départ de Gonzalo Garcia (22 ans).

Lire aussi sur l’OL :

OL : Une crise vite désamorcée par Fonseca contre Lorient

À voir

Coup de tonnerre dans la compo du PSG face à Liverpool ?

OL : Endrick répond cash aux critiques de Fonseca

Pour rappel, Endrick est auteur de 6 buts et 6 passes décisives avec le club rhodanien, en 16 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Grâce à ses performances avec l’équipe de Paulo Fonseca, il a retrouvé la sélection du Brésil, en mars dernier, un an après sa dernière sélection.