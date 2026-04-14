Mercato OL : Urgent, Michele Kang en passe de racheter Lyon

Une procédure, en vue de la vente de l’OL, est enclenchée. Michele Kang et le fonds Ares Capital pourraient prendre possession de tout le club rhodanien, en reprenant les parts d’Eagle Football Bidco Limited.

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La bataille au sein d’Eagle Football Group (EFG) se poursuit entre les actionnaires, le bailleur de fonds Ares capital et John Textor, ancien patron de l’OL. Après avoir éjecté le dernier du groupe en mars dernier, au profit du cabinet Cork Gully, Ares manœuvre désormais pour la cession des parts de l’homme d’affaires américain, soit 85 % de l’Olympique Lyonnais, via a holding Eagle Football Bidco Limited.

Dans un communiqué publié ce mardi, EFG a annoncé l’arrivée d’un Comité ad hoc indépendant, composé de trois administrateurs, dont Gilbert Saada (président), Nathalie Dechy et Victoria Wescott. Il a pour mission de suivre le processus d’administration, puis « le moment venu », de « nommer un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour » Eagle Football Group.

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Ledit comité a été constitué au sein du Eagle Football Group pour éviter un conflit d’intérêt entre les actionnaires du groupe, dont Michele Kang. En effet, la Présidente Directrice Générale de l’Olympique Lyonnais serait parmi les potentiels candidats au rachat des actifs d’Eagle Bidco.

« Un consortium constitué du fonds Ares Capital et d’un affilié de Michele Kang » est intéressé, selon les informations rapportées par Olympique et Lyonnais.

En revanche, il n’est pas exclu que d’autres accords de confidentialité soient « conclus avec d’autres tiers intéressés dans les prochaines semaines », comme précisé dans le communiqué.

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Concrètement, Ares Capital continue progressivement de prendre le contrôle total d’Eagle Football Group et d’écarter définitivement John Textor, comme l’indique clairement la mise en vente des titres détenus par Eagle Bidco.