Urgent ! Joël Ordonez arrive au PSG cet été, un indice tombe

Désireux de recruter un nouveau défenseur central prometteur cet été, le PSG serait en pole position pour Joël Ordonez, le prodige équatorien du Club Bruges. Et l’affaire pourrait se régler très rapidement. Explications.

Mercato : Le PSG accélère pour Joël Ordonez

D’après le média belge Voetbalnieuws, le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions pour Joël Ordonez. Les premiers contacts concerneraient les conditions d’un possible transfert dès cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, le défenseur central du Club Bruges serait très intéressé par le projet parisien.

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Rejoindre le PSG et son compatriote Willian Pacho, avec lequel il forme la paire centrale de la sélection équatorienne, représenterait une étape importante dans sa carrière. Joël Ordonez verrait donc d’un bon œil une arrivée en Ligue 1, où il pourrait franchir un cap en rejoignant un top club européen.

Considéré comme un défenseur central prometteur, le natif de Guayaquil impressionne par sa puissance physique et sa relance propre, qui attirent les recruteurs. Luis Enrique et le staff parisien apprécient également son potentiel de progression. De son côté, le club belge ne compte pas brader son joueur et attendrait au moins 40 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie.

Un montant qui n’effraie pas le Paris SG, prêt à tout pour obtenir la signature de Joël Ordonez. Aux dernières nouvelles, cette détermination du Champion d’Europe en titre semble avoir découragé certains concurrents dans ce dossier.

La Juve et l’Inter jettent l’éponge pour Joël Ordonez

Annoncé sur le départ du côté du Club Bruges, Joël Ordonez aurait de très fortes chances de défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. En effet, alors que Luis Campos est à fond sur ce dossier, le club parisien a récemment appris de très bonnes nouvelles concernant le joueur de 22 ans.

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En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, la Juventus Turin et l’Inter Milan, cités comme les concurrents les plus sérieux du Paris Saint-Germain pour la signature d’Ordonez, se seraient finalement retirés de cette piste.

« Malgré les rumeurs, aucune discussion n’est en cours entre la Juventus et le Club Bruges concernant Joël Ordonez, approché par des clubs de Premier League ces dernières semaines. L’Inter avait suivi le défenseur central colombien ces derniers mois, mais n’a pas donné suite aux contacts », explique le spécialiste mercato italien.

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Avec des moyens limités, les deux clubs italiens ne comptent pas se lancer dans une surenchère avec le PSG et préfèrent donc se concentrer sur d’autres cibles pour se renforcer cet été. Malgré l’intérêt de clubs anglais, Joël Ordonez a choisi le Paris SG et son transfert pourrait être annoncé dès les premières heures du mercato estival.