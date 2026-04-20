Coup de théâtre à l’OM : Le successeur d’Habib Beye trouvé ?

La défaite de l’OM face à Lorient (2-0) a sérieusement fragilisé l’avenir d’Habib Beye. Au point où le nom d’un nouvel entraîneur circule déjà à Marseille.

Mercato OM : Sergio Conceição pour remplacer Habib Beye

Le successeur de Roberto De Zerbi peine jusqu’ici à relancer l’Olympique de Marseille. Sous ses ordres, les Phocéens comptent quatre victoires et autant de défaites. Et le revers de ce samedi à Lorient (2-0) a sérieusement compromis ses chances de qualification en Ligue des champions. L’OM n’étant plus qu’à la 6e place du classement dans ce sprint final.

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Et même si Habib Beye est persuadé d’être sur le banc phocéen la saison prochain, l’idée d’un départ prématuré gagne du terrain. La nouvelle direction de l’OM travaille déjà sur sa succession. Elle a même un nom dans le viseur : celui de Sergio Conceição. Record Portugal l’assure, l’OM fait partie des clubs intéressés par l’actuel coach d’Al-Ittihad.

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Le Portugais incarne cette « grinta » et cette rigueur tactique tant recherchées à l’OM. Son recrutement ne sera toutefois pas une mince affaire. Sergio Conceição possède une clause libératoire d’environ 4,5 millions d’euros. La Lazio Rome et Naples seraient aussi à ses trousses. Ce qui compliqué la tâche à Marseille, même rien n’est encore décidé pour Habib Beye.