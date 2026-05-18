‎Alerte PSG : Des nouvelles de Dembélé après sa blessure

‎Ousmane Dembélé et le PSG ont vécu un moment de grande inquiétude ce dimanche après la sortie prématurée de l’attaquant parisien, touché physiquement en pleine rencontre contre le Paris FC. À moins de deux semaines d’une finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les premiers éléments apportés par le staff parisien permettent toutefois d’entrevoir une lueur d’optimisme.

‎PSG : Ousmane Dembélé, une sortie qui a glacé le camp parisien

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‎La soirée du Paris Saint-Germain avait pourtant commencé sous le signe de la célébration avant de basculer dans une atmosphère beaucoup plus lourde. En quittant la pelouse quelques minutes seulement après le coup d’envoi, Ousmane Dembélé a immédiatement réveillé les craintes d’un public parisien déjà tendu par la perspective du rendez-vous européen à venir.

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‎Face aux journalistes, Luis Enrique n’a pas caché son attente prudente, tout en évitant le catastrophisme. « Demain (lundi), on va voir. Je pense que c’est de la fatigue. On va faire des tests pour savoir exactement ce qu’il a. J’espère que ce n’est rien », a confié l’entraîneur parisien après la défaite 2-1 concédée dans le derby face au Paris FC. Une déclaration qui a le mérite d’apaiser, sans totalement dissiper les interrogations.

‎Une blessure moins grave que redouté ?

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‎Selon les premiers retours médicaux évoqués autour du club, il s’agirait davantage d’une contracture que d’une blessure musculaire lourde. Une nuance qui change tout dans le football moderne, où quelques centimètres de muscle peuvent parfois décider du sort d’une saison entière.

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PSG : Ousmane Dembélé prépare du lourd pour les supporters

A ce stade, rien n’indique une absence prolongée de Dembélé, mais les examens médicaux seront décisifs. Avec une finale européenne contre Arsenal programmée dans treize jours, le PSG sait qu’il n’a aucun intérêt à jouer avec le feu. Car dans le système de Luis Enrique, perdre Dembélé aujourd’hui reviendrait un peu à enlever l’étincelle au moteur parisien.