L’OM sauve ce qui était encore possible

‎‎Pour l’OM, il fallait gagner, convaincre et surtout éviter une sortie de route pour conclure une saison pleine de turbulences. Mission accomplie pour Marseille, qui a dominé le Stade Rennais (3-1) dans un Vélodrome incandescent pour sécuriser une qualification en Ligue Europa et sauver ce qui pouvait encore l’être.

‎OM : Un départ canon qui a tout changé face au Stade Rennais

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‎L’OM n’a laissé aucune place au doute. À peine le match lancé, Pierre-Emile Højbjerg a frappé dès la 2e minute, tout en profitant d’un début de rencontre parfaitement maîtrisé pour faire exploser le Vélodrome. Une entame idéale, presque brutale, qui a immédiatement mis le Stade Rennais sous pression.

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‎Comme si cela ne suffisait pas, Amine Gouiri a doublé la mise à la 10e minute, profitant d’une relance catastrophique du gardien rennais Mathys Silistrie, titulaire en l’absence de Brice Samba suspendu. À Marseille, on dit souvent qu’il faut souffrir avant de savourer ; cette fois, les Olympiens ont choisi le confort.

‎Aubameyang scelle l’affaire, Rennes nourrit des regrets

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‎Au retour des vestiaires, Marseille a continué d’imposer son tempo. À la 55e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin au suspense avec un lob subtil, symbole d’un Olympique de Marseille libéré et enfin efficace dans les grands rendez-vous. ‎La réduction du score d’Esteban Lepaul à la 84e minute n’a rien changé au verdict.

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Grâce à ce succès, l’Olympique de Marseille boucle la saison à la 5e place de Ligue 1 et décroche son billet pour la Ligue Europa. Une réponse claire à la question que tout Marseille se posait : oui, l’Europe sera bien au rendez-vous. Rennes, lui, peut ruminer longtemps une occasion gâchée de viser plus haut.