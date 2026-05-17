‎PSG : Gros coup dur avant le choc face à Arsenal ?

‎‎Au PSG, un silence inhabituel a traversé les tribunes. À moins de deux semaines du rendez-vous capital face à Arsenal en finale de Ligue des Champions, la sortie prématurée d’Ousmane Dembélé a semé le doute autour du Paris SG.

‎PSG : Dembélé sort sur blessure, une alerte qui glace le Paris SG

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‎Le visage fermé, la démarche prudente et une sortie bien avant l’heure : voilà ce qui a instantanément crispé les supporters parisiens. Face au Paris FC, Ousmane Dembélé n’a pas prolongé la soirée, quittant rapidement ses partenaires après une gêne physique apparue dès la première période.

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‎À première vue, le scénario semblait catastrophique pour un PSG déjà tourné vers son immense défi contre Arsenal. Mais dans les couloirs du club, l’idée dominante serait celle d’un simple signal d’alerte musculaire, géré avec précaution afin d’éviter toute prise de risque inutile.

‎Luis Enrique joue la carte de la prudence

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Ousmane Dembélé sera-t-il présent contre Arsenal ? À ce stade, la réponse penche plutôt vers l’optimisme. Une gêne musculaire légère pourrait nécessiter seulement quelques jours de repos, laissant une marge confortable avant le grand rendez-vous européen.

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‎Ce choix raconte aussi quelque chose de la méthode Luis Enrique. Le technicien espagnol refuse d’envoyer ses cadres dans une bulle de trois semaines sans compétition. Le rythme reste essentiel, mais jamais au prix d’un pari inconsidéré. Une stratégie parfois frustrante, souvent calculée.

‎Une frayeur qui rappelle un précédent

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‎Le souvenir n’a rien d’anodin. La saison passée déjà, Dembélé avait connu une alerte musculaire avant un choc continental… contre Arsenal. Mis au repos pendant quelques jours, il avait finalement retrouvé sa place au moment décisif. ‎Au PSG, on préfère donc souffler avant de s’affoler. Car dans ce sprint final, perdre un joueur aussi imprévisible que Dembélé serait un coup dur.