‎ASSE : Adversaire, dates… Tout ce qu’il faut savoir des barrages

Le suspense est terminé pour l’ASSE. Après plusieurs jours d’attente, Saint-Etienne connaît désormais son adversaire et les contours d’un barrage qui sent déjà la poudre.

‎ASSE : Saint-Etienne hérite de l’OGC Nice pour les barrages

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‎L’ASSE n’affrontera pas une équipe sereine. En terminant à une inquiétante 16e place de Ligue 1, l’OGC Nice a plongé dans une atmosphère pesante après une saison loin des ambitions affichées sur la Côte d’Azur. Le nul sans saveur contre Metz a laissé des traces, jusque dans les tribunes, où la frustration des supporters niçois a éclaté au grand jour.

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‎Pour Saint-Étienne, ce contexte peut représenter un avantage psychologique. Mais gare aux conclusions hâtives : les barrages récompensent rarement les favoris supposés. L’expérience du haut niveau de Nice pourrait transformer cette équipe blessée en adversaire redoutable.

Ce qui attend les Verts face aux Aiglons

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Si les hommes de Philippe Montanier connaissent déjà leur adversaire, ils sont aussi désormais fixés sur le calendrier des confrontations pour les barrages d’accession en Ligue 1. Selon le calendrier de la LFP, le match aller se jouera le 26 mai à Geoffroy-Guichard, avant un retour programmé le 29 mai à l’Allianz Riviera. ‎

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Jouer d’abord dans le Chaudron obligera les Stéphanois à prendre un avantage avant un déplacement sous haute tension dans le Sud. D’autant que Nice disputera auparavant une finale de Coupe de France, un détail qui pourrait peser physiquement… ou mentalement. Les Aiglons pourraient même être privés de leurs supporters après l’envahissement du terrain face à Metz.

‎Une bataille de nerfs plus qu’un simple barrage

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‎Au-delà du terrain, cette confrontation oppose deux réalités différentes : une ASSE qui rêve de stabilité et un Nice fragilisé par le doute. Dans ce type de duel, le football devient presque une affaire d’émotions. ‎Les habitués du football français le savent : les barrages ne se gagnent pas seulement avec du talent, mais avec du sang-froid.