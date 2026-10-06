Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - 5 ans de Sanction pour Man City : Carragher veut faire fuir les stars

Une seule saison en Championship ne suffirait pas à punir Manchester City. Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool devenu consultant pour Sky Sports, plaide pour une sanction de Manchester City étalée sur trois à cinq ans, avec un but assumé : faire partir les meilleurs joueurs de Pep Guardiola. Sa sortie arrive une semaine après le verdict qui a reconnu le club coupable de 114 des 115 chefs d’accusation de la Premier League, alors que l’appel de Manchester City gèle pour l’instant toute peine.

Pourquoi Carragher veut une sanction de Manchester City sur cinq ans

L’ancien international anglais s’est exprimé dans le Fan Debate de The Overlap, d’après le compte rendu de l’agence PA publié par The Irish News. Il part des chiffres qui circulent depuis la publication du jugement, 80 voire 100 points de pénalité, pour mieux les écarter : « On parle de 80 ou 100 points, mais sur une seule saison, ça vous fait descendre et vous remontez ensuite. »

Sa solution tient en une phrase. « Comme cela a duré si longtemps, je pense que la sanction devrait s’étendre sur plusieurs années, trois à cinq ans, et là les joueurs partiraient. » Le Liverpuldien vise moins le classement que l’effectif : « Sur une saison, quelques-uns s’en iraient, mais certains se diraient qu’ils peuvent supporter ça pendant un an. » Puis vient l’argument financier, le plus redoutable pour les Citizens : « Comment pourraient-ils payer ces salaires sans l’argent de la Premier League ? »

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jamie Carragher believes Manchester City should be punished for up to FIVE YEARS to force their biggest stars to leave:



“I think the punishment should be over a number of years, THREE to FIVE years, and then players would move on.



“If it’s just one season, a few… pic.twitter.com/tWvkIhBKP3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2026

Carragher s’en prend aussi à Abu Dhabi United Group, propriétaire du club depuis 2008, dont il souhaite le départ. « Comment pourrait-on encore leur faire confiance s’ils sont reconnus coupables de ça ? », demande-t-il. Le jugement de la commission indépendante, cité par l’agence AP, établit que sur 949,94 millions de livres déclarés comme revenus de sponsoring entre 2009-10 et 2017-18, les partenaires émiratis n’ont versé que 119,25 millions. Les 830,69 millions restants venaient de l’actionnaire lui-même.

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Juventus 2006, le précédent qui donne du poids à son argument

Qu’un vestiaire de stars accepte une année de purgatoire n’a rien d’une hypothèse d’école. Rétrogradée en Serie B à l’été 2006 après le Calciopoli, avec 9 points de pénalité au départ, la Juventus a conservé Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, David Trezeguet et Mauro Camoranesi, et elle est remontée au bout d’un an. Les autres n’ont pas attendu. Fabio Cannavaro et Emerson ont rejoint le Real Madrid, Lilian Thuram et Gianluca Zambrotta le Barça, Patrick Vieira et Zlatan Ibrahimovic l’Inter.

C’est le scénario turinois que Carragher veut empêcher. Une peine concentrée sur un exercice laisserait à City le temps de garder un noyau dur et de revenir aussitôt. Étalée sur plusieurs saisons, elle rendrait la masse salariale impossible à tenir et le retour au premier plan trop lointain pour des joueurs au sommet de leur carrière. Le cas d’Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2034, alimente déjà les spéculations, comme nous l’expliquions à propos de Haaland et du PSG après la condamnation de Manchester City.

Ce que risque City, et dans quel délai

Rien ne tombera avant l’examen de l’appel. Manchester City l’a déposé jeudi 1er octobre au soir, à la veille de la date limite. Dans son communiqué, le club soutient que la décision « contient des erreurs manifestes et substantielles, de droit, de principe et de fait » et qu’elle n’est « pas fiable ». Une nouvelle commission de trois membres doit trancher, au terme d’une audience limitée à cinq jours consécutifs, avec une décision attendue sous douze semaines. Elle sera définitive : à la différence de 2020 face à l’UEFA, le club ne pourra pas saisir le Tribunal arbitral du sport.

Les peines seront fixées lors d’une audience distincte. Le règlement prévoit un blâme, une amende, un retrait de points ou l’exclusion de la compétition, sans barème établi. Les précédents récents paraissent dérisoires à côté des montants évoqués pour City : 6 points retirés à Everton après appel en 2023-24, puis 2 de plus pour une seconde infraction, et 4 points à Nottingham Forest la même saison. Richard Masters, directeur général de la Premier League, parle de la décision « la plus importante de l’histoire » du championnat. Retrouvez toute l’actualité des grands clubs européens sur Foot Sur 7.

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Questions fréquentes sur la sanction de Manchester City

Manchester City peut-il être relégué en Championship ?

Oui, en théorie. Un retrait massif de points comme une exclusion figurent parmi les options de la commission. Aucune peine ne s’appliquera avant la fin de la procédure d’appel.

Combien de chefs d’accusation ont été retenus contre City ?

114 sur 115. Ils concernent des informations financières inexactes sur neuf saisons, de 2009-10 à 2017-18, et un défaut de coopération avec l’enquête de la Premier League entre 2018 et 2023.

Quand la sanction de Manchester City sera-t-elle connue ?

Si le délai de douze semaines est tenu, l’appel sera jugé avant la fin de l’année 2026. L’audience consacrée aux sanctions viendra ensuite, la Premier League souhaitant boucler le dossier au cours de cette saison.