Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Manchester City triomphe de Sunderland au bout du suspense

Manchester City s’est imposé 5‑3 face à Sunderland, pour le compte de la 5e journée de Premier League. Grâce à cette victoire acquise dans la douleur, les Citizens prennent seuls les commandes du championnat.

Comment City est-il venu à bout des Black Cats ?

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Comme nous le constatons, ce duel entre Manchester City et Sunderland aura été fou du début jusqu’à la fin. Et pour cause, il suffisait d’attendre à peine 10 minutes de jeu pour voir Manchester City lancer les hostilités. Sur un coup franc excentré côté droit, Enzo Fernández déclenche une frappe puissante du droit qui vient se loger dans la lucarne de Robin Roefs (9e). Cependant, la joie des Skyblues sera de courte durée. Trois minutes plus tard, Brian Brobbey reprend le service d’Enzo Le Fée pour ensuite battre sans souci Gianluigi Donnarumma (12e).

Juste avant la demi-heure de jeu, les Citizens vont profiter des errances défensives des Black Cats pour reprendre l’avantage. À la suite d’une perte de balle de Kevin Danso, Rayan Cherki est à la réception d’un ballon astucieusement glissé en retrait par Antoine Semenyo ; l’international français enchaîne ensuite par une frappe limpide du droit pour s’offrir son quatrième but de la saison (29e).

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Encore une fois, les hommes de Régis Le Bris réagissent coup sur coup par l’inarrêtable Brian Brobbey, qui transforme sans souci l’offrande de Thomas Meunier (33e). Après vérification de la VAR, le but est validé et les deux équipes sont de nouveau à égalité au tableau d’affichage.

Un score de parité qui ne va durer que 10 minutes, puisque Antoine Semenyo va redonner l’avantage aux siens sur une frappe à ras de terre du droit (43e). Manchester City mène 3‑2 à la pause, mais une victoire en Angleterre n’est jamais acquise d’avance.

Sunderland a-t-il réagi en seconde période ?

Au retour des vestiaires, le rythme reste le même et les hommes d’Enzo Maresca vont de nouveau profiter d’une mauvaise coordination entre Danso et Mukiele pour porter le score à 4‑2 (57e). L’ancien Cherries Antoine Semenyo s’offre un doublé et inscrit ici son 11e but sous le maillot de City depuis son arrivée.

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Le mano a mano entre Citizens et Black Cats n’est pour autant pas terminé. Deux minutes plus tard, sur une somptueuse passe de Granit Xhaka, Nilson Angulo adresse une nouvelle offrande à Brian Brobbey, qui n’a plus qu’à conclure à bout portant (59e). L’ancien buteur de l’Ajax signe le premier hat-trick de sa carrière et permet à son équipe d’entretenir l’espoir.

Les visiteurs poussent, mais manquent de tranchant dans le dernier geste, à l’image de la tentative manquée de l’ancien Lyonnais Malick Fofana (79e). Les locaux profitent des espaces laissés par les Black Cats pour mettre fin à tout espoir de retour. Sur une magnifique passe en profondeur de Jérémy Doku à destination de Joško Gvardiol, ce dernier transmet le ballon à l’inévitable Erling Haaland, qui propulse le ballon au fond des filets (81e). Sunderland s’avoue vaincu et City s’impose 5‑3 au terme d’un match spectaculaire.

Quelle a été la réaction d’Enzo Maresca ?

Vainqueur en Coupe de la Ligue face à Norwich trois jours auparavant, Manchester City vient d’enchaîner une septième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Cependant, l’entraîneur de City, Enzo Maresca, n’était pas totalement satisfait de ce succès acquis dans les dernières minutes.

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« Pour être honnête, je préfère gagner 1‑0 que 5‑3, mais je m’attendais à un match très difficile. C’était très difficile, mais nous avons trouvé un moyen de gagner le match. La bonne nouvelle, c’est que ces sept matchs officiels ont tous été différents. Nous vivons des expériences différentes », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

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L’ancien entraîneur de Chelsea est convaincu que son équipe peut « mieux contrôler » le ballon. L’Italien a également regretté la manière dont son équipe a encaissé ses buts : « Je suis toujours inquiet, toujours à essayer de voir ce que nous pouvons améliorer. Deux des buts que nous avons encaissés étaient trop faciles. Le deuxième but est venu d’un coup franc rapide de Xhaka, le troisième d’un autre coup franc. »

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