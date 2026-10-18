Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Luis Campos s’active pour un international américain

Toujours à l’affût pour les jeunes talents prometteurs, Luis Campos serait sur les traces d’un international américain qui fait déjà parler de lui en Bundesliga. Le conseiller sportif du PSG pourrait même passer à l’action dans ce dossier dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG à la lutte pour le prodige Mathis Albert

À seulement 17 ans, Mathis Albert compte déjà quatre sélections avec l’équipe nationale américaine. Pour autant, le jeune ailier peine à trouver du temps de jeu au Borussia Dortmund. Déjà approché par le PSG depuis l’été 2025, le compatriote de Timothy Weah commence à trouver le temps long en Allemagne et se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison.

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Une situation qui a mis en alerte plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Sky Sport, Luis Campos s’intéresserait à Mathis Albert. Actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2027, le natif de Greenville représente une piste sérieuse pour le double champion d’Europe en titre.

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Après avoir essuyé un premier refus du BvB, qui souhaitait conserver sa pépite américaine, le Paris SG surveillerait toujours la situation du jeune attaquant. Surtout que Mathis Albert est en désaccord avec sa direction sur son faible temps de jeu, puisqu’il compte seulement deux matchs avec le Borussia Dortmund cette saison.

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Alors que ses dirigeants lui conseillent de se montrer patient, l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy réclame davantage de temps de jeu ou un transfert dès le prochain mercato hivernal. Un scénario favorable au Paris Saint-Germain qui va pouvoir revenir à la charge en vue d’une arrivée libre, ou d’un transfert à un prix intéressant en janvier. Mais la concurrence est rude sur cette piste.

Chelsea et Manchester City ont manifesté leur intérêt pour Mathis Albert

Le profil et la situation contractuelle de Mathis Albert attireraient également d’autres formations, notamment Chelsea et Manchester City. En janvier dernier, les Blues étaient déjà prêts à débourser jusqu’à 20 millions d’euros pour son transfert. Cet intérêt ne s’est toutefois pas concrétisé par une offre, le Borussia Dortmund ne souhaitant pas se séparer d’Albert peu après sa signature en 2024.

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De nouvelles prises de contact ont eu lieu cet été. Un transfert en Premier League ne sera pas possible avant l’été prochain, puisqu’il aura 18 ans en mai. Selon Sky Germany, la frustration d’Albert face à son faible temps de jeu pourrait poser problème à Dortmund lors des prochains mercatos.

Un montant d’environ 20 millions d’euros serait envisagé pour l’international américain, malgré son expérience professionnelle encore limitée. Cependant, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Ole Book, a déclaré que le club avait un plan précis pour le jeune homme de 17 ans et que ses chances de jouer viendraient.

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