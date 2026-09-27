Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Michele Kang prépare un transfert à 50M€ en attaque

Meilleur buteur de l’OL la saison passée, Pavel Sulc réalise un excellent début d’exercice 2026-2027 avec déjà trois passes décisives en Ligue. Ce qui éveille l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Michele Kang, présidente de Lyon, serait tentée de réaliser un gros transfert dans les mois à venir.

Mercato OL : L’Atlético Madrid surveille Pavel Sulc

Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance du Viktoria Plzen pour seulement 7,5 millions d’euros en août 2025, Pavel Sulc fait partie des très bons coups réalisés par Matthieu Louis-Jean sur le marché des transferts ces derniers mois. L’attaquant tchèque a été le meilleur buteur de l’OL l’an passé avec onze réalisations.

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Un départ était envisagé lors du dernier mercato estival afin de renflouer les caisses, mais le joueur de 25 ans est finalement resté à Lyon. Dans une interview accordée au quotidien Seznam Zpravy, l’international tchèque a confirmé avoir refusé des offres pour rester à Lyon.

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« J’ai demandé à mes agents de ne me transmettre que les propositions vraiment sérieuses, pas les rumeurs ou les simples prises de contact. De plus, Lyon a joué un rôle essentiel dans cette affaire, car le club devait évaluer le montant des offres. Aucune ne leur semblait suffisamment élevée pour qu’ils acceptent de me vendre », a expliqué Pavel Sulc.

Parmi les clubs intéressés par le renfort du milieu offensif lyonnais figurait la Juventus Turin, Leeds United et les Gallois de Wrexham, qui auraient formulé une offre proche de 41 millions d’euros pour recruter le protégé de Paulo Fonseca. Le natif de Karlovy Vary a révélé qu’il aurait très certainement donné son accord à la Juventus Turin si les deux clubs avaient réussi à trouver un accord sur le montant du transfert.

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« Quand la Juventus m’a appelé, j’étais un peu dans les vapes. Un grand club, une histoire fantastique, un stade magnifique, l’Italie, une forte présence tchèque… C’est exactement ce qui nous plaisait à ma copine Natali et moi. Si les deux clubs étaient d’accord, je n’aurais certainement pas été contre. Mais l’offre n’était pas assez intéressante, alors c’est tombé à l’eau. Je suis resté concentré sur Lyon, pour y être le plus utile possible », a confié le numéro 10 de l’OL.

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Finalement, faute d’offre convenable pour l’OL, Pavel Sulc n’a pas quitté la France, mais la donne pourrait changer dans les mois à venir. L’Atlético Madrid étant chaud pour réaliser un transfert lors du mercato de janvier 2027, selon le média Hooligan Soccer.

Paulo Fonseca prêt à laisser partir Pavel Sulc en janvier ?

Complémentaire avec Nuamah et Loïs Openda dans le secteur offensif lyonnais, Pavel Sulc a déjà réalisé trois passes décisives en Ligue 1. Des performances qui attirent toujours plus de courtisans, selon Hooligan Soccer. Le média affirme qu’en plus de Leeds United et de la Juventus Turin, Aston Villa, Tottenham ainsi que l’Atlético Madrid seraient également sur les traces du coéquipier de Corentin Tolisso.

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Sa polyvalence est appréciée, tout autant que sa faculté à se montrer décisif aussi bien par le but que par la passe. Paulo Fonseca et les dirigeants de l’OL sont toutefois conscients de la valeur sportive de Pavel Sulc et ne le braderont pas. Ainsi pour laisser partir le joueur, l’Olympique Lyonnais réclamerait au moins 50 millions d’euros. Une somme importante pour Pavel Sulc, dont le contrat à Lyon court jusqu’en juin 2029.

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Ce qui place Michele Kang, présidente de l’OL, en position de force pour négocier une potentielle vente dans les mois à venir.