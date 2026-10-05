Accueil - PSG mercato - Haaland au PSG : ce que change la condamnation de Manchester City

Une arrivée d’Erling Haaland au PSG reste pour l’instant un scénario. Et pourtant Manchester City a bien été reconnu coupable de 114 des 115 infractions financières que lui reprochait la Premier League, mais aucune sanction n’a encore été prononcée et le club a fait appel le 1er octobre. Le Norvégien, lui, est sous contrat jusqu’en juin 2034.

Manchester City coupable, la sanction toujours inconnue

La commission indépendante a rendu son verdict le 25 septembre 2026. Les faits couvrent neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018, et portent sur la présentation des comptes, des contrats de sponsoring et le manque de coopération avec l’enquête. La peine sera fixée lors d’une audience distincte, qui n’a pas encore de date. Mais selon la presse anglaise, elle peut aller de l’amende au retrait de points, voire à la relégation.

City conteste tout. Dans le recours déposé le 1er octobre au soir, le club affirme que la décision comporte « des erreurs manifestes de droit, de principe et de fait », d’après le communiqué repris par CBS Sports. Le directeur général Ferran Soriano a prévenu que l’affaire pourrait durer des années.

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Haaland au PSG : ce que change la condamnation de Manchester City 6

Deux jours après le verdict, le nom du PSG a été avancé par le site espagnol Fichajes. Luis Campos se tiendrait informé de l’évolution du dossier. Aucune approche officielle n’a été faite, mais le conseiller football du club parisien garde un œil sur le dossier et d’autres joueurs des Citizens, puisque le PSG surveille la situation de Rayan Cherki à Manchester.

Paris n’est pas seul sur les rangs. Toujours selon la presse espagnole, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent le dossier et attendent de connaître la sanction avant de bouger.

L’intérêt pour Haaland au PSG ne date pas de cette affaire. Paris suit le Norvégien depuis plusieurs saisons, déjà à l’époque où il jouait encore au Borussia Dortmund, avant son arrivée à Manchester en 2022. Le verdict anglais change surtout le rapport de force : un City sanctionné négocierait en position de faiblesse.

Le Real Madrid n’a pas besoin de Haaland, selon Irene Junquera

Le rêve madrilène souvent prêté au buteur norvégien se heurte à une attaque déjà fournie, avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham. Invitée de la chaîne YouTube de Rubén Martín, la journaliste Irene Junquera l’a dit sans détour le 4 octobre : « Le Real Madrid devrait vendre des joueurs pour le recruter, et le Barça n’en a pas besoin parce qu’il ne lui faut pas de numéro 9. » Elle juge malgré tout préférable que Madrid le signe avant Barcelone.

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Un contrat jusqu’en 2034, le vrai verrou

Haaland a prolongé en janvier 2025 pour neuf ans et demi. Sa valeur marchande plafonne à 220 millions d’euros. Une lourde sanction pourrait obliger City à vendre pour trouver des liquidités et faire baisser ce prix, mais un verdict frappé d’appel ne libère aucun joueur de son contrat. La Premier League espère boucler la procédure avant la fin de la saison. Tant que la peine n’est pas connue, le PSG ne peut qu’attendre.

Questions sur Haaland au PSG

Haaland peut-il quitter Manchester City cet hiver ?

Rien ne l’indique. Il est lié au club jusqu’en juin 2034 et la sanction contre City n’est pas encore fixée.

Manchester City peut-il être relégué ?

La relégation figure parmi les sanctions possibles, avec l’amende et le retrait de points. Rien ne sera tranché avant l’audience consacrée à la peine, et le club a fait appel du verdict de culpabilité.

Combien vaut Erling Haaland ?

Foot01 avance un montant de 220 millions d’euros. Toute l’actualité parisienne est à suivre sur notre rubrique PSG.