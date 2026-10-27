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Kylian Mbappé n’avait jamais fini aussi haut. Deuxième du Ballon d’Or 2026, remis lundi 26 octobre au London Palladium, l’attaquant du Real Madrid ne cède que devant Harry Kane et fait mieux que sa troisième place de 2023. Une marche de plus, pas encore la dernière, comme le confirme le classement complet du Ballon d’Or 2026.

Ballon d’Or 2026 : ce qui a manqué à Mbappé face à Kane

Sa saison avait pourtant de quoi peser. Pichichi de Liga avec 25 buts en 31 matchs, le Français a enchaîné avec le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : dix réalisations, dont un doublé face au Sénégal dès la phase de groupes et un autre contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place. Le 19 octobre, il a aussi reçu le Onze d’Or du meilleur joueur de la saison 2025-2026.

Kane arrivait avec un dossier encore plus épais. Meilleur buteur de Bundesliga avec 36 buts, l’avant-centre du Bayern Munich est reparti de Londres avec le trophée Gerd Müller en plus du Ballon d’Or. Il devient le premier Anglais récompensé depuis Michael Owen en 2001. Le Mondial, conclu par ce doublé de Mbappé face à la sélection de Kane, n’a pas suffi à faire basculer les votes. Lamine Yamal complète le podium.

Le classement de Kylian Mbappé au Ballon d’Or, édition par édition

Édition Classement de Mbappé 2017 7e 2018 4e 2019 6e 2020 Pas de cérémonie (Covid-19) 2021 9e 2022 6e 2023 3e 2024 6e 2025 7e 2026 2e

Neuf classements, neuf fois dans le top 10. La régularité est rare, mais le tableau raconte surtout autre chose : ses trois meilleurs résultats (4e en 2018, 3e en 2023, 2e en 2026) correspondent tous à des éditions qui intégraient une Coupe du monde.

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Le cas de 2022 l’illustre bien. Depuis cette année-là, le trophée récompense une saison et non plus une année civile. Le Mondial au Qatar, disputé en décembre 2022, a donc été pris en compte pour l’édition suivante. Auteur d’un triplé en finale face à l’Argentine, Mbappé avait terminé troisième en 2023, derrière Lionel Messi et Erling Haaland. Hors des années de grand tournoi, il oscille entre la 6e et la 9e place, quels que soient ses totaux de buts en club.

Quatre autres Français dans le top 30

Mbappé n’est pas le seul Bleu du classement. Ousmane Dembélé, lauréat en 2025, recule à la 7e place et passe le relais à Kane. Michael Olise, coéquipier du vainqueur au Bayern, entre dans le top 10 au 9e rang. Dayot Upamecano (26e) et William Saliba (29e, à égalité avec Sadio Mané) complètent une délégation de cinq Français.

Pour Mbappé, qui fêtera ses 28 ans le 20 décembre, la prochaine fenêtre court jusqu’à l’été 2027, sans Coupe du monde cette fois. Ses statistiques au Real Madrid devront parler seules. Pour suivre sa saison et celle des grands clubs, retrouvez toute l’actualité du football européen.

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