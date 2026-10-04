Accueil - PSG mercato - Mercato : Rayan Cherki, le PSG surveille la situation de Man City

À l’instar de plusieurs grands clubs européens, le PSG surveille avec beaucoup d’attention la situation de Manchester City qui est sous la menace d’une relégation en Championship. Le cas de Rayan Cherki intéresserait sérieusement le double champion d’Europe en titre.

Le PSG veut rapatrier Rayan Cherki si City est relégué

Le Paris Saint-Germain n’a pas renoncé à avoir Rayan Cherki dans ses rangs. Après l’échec de sa tentative de 2025, le club de la capitale serait toujours disposé à relancer ce dossier. Surtout avec la situation actuelle de Manchester City. En effet, selon les dernières informations de Transferfeed, le PSG aurait rejoint la liste des cadors qui souhaitent recruter l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais en cas de relégation des Citizens en Championship.

Déjà annoncé sur les traces de l’attaquant Erling Haaland, le Paris SG penserait aussi à Rayan Cherki. Pour le Paris Saint-Germain, qui n’avait guère apprécié l’attitude des représentants de Rayan Cherki lors des précédentes négociations, une nouvelle tentative pourrait signifier que la situation s’est apaisée entre les deux clans.

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Luis Enrique adore ce genre de profil, d’autant que le milieu offensif tricolore n’a que 23 ans et colle parfaitement avec les critères actuels de l’entraîneur espagnol et du club parisien. Mais Luis Campos devra s’attendre à une rude bataille dans ce dossier.

Chelsea, Liverpool et le Real veulent aussi Rayan Cherki

Ce dimanche, le spécialiste mercato Ekrem Konur rapporte que Chelsea n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Rayan Cherki. Comme le PSG, le club londonien apprécie depuis longtemps le profil du natif de Lyon et avait déjà tenté de le recruter avant son transfert à Manchester City. À l’époque, les Blues avaient envisagé un deal incluant Andrey Santos avec l’Olympique Lyonnais.

🚨 #ManchesterCity Chelsea have long admired Rayan Cherki.



📌 Past → Tried to sign before City move; Lyon wanted Andrey Santos in swap, deal collapsed.



👀 → If City face sanctions, Chelsea could revive interest.



🇫🇷 Clubs → Liverpool, PSG & Real Madrid also keen. https://t.co/5kfFhFhUx8 pic.twitter.com/6sFJswBkrY — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 3, 2026

Mais les discussions n’avaient pas abouti et Cherki avait finalement rejoint les Sjyblues. La situation pourrait toutefois évoluer en cas de relégation de Manchester City. Les dirigeants de Chelsea seraient alors susceptibles de relancer le dossier Cherki et d’étudier la possibilité de l’attirer à Stamford Bridge.

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Si la procédure engagée en Angleterre entraîne des changements importants au sein de l’effectif de Manchester City, le cas Rayan Cherki pourrait alors prendre une nouvelle dimension à l’été 2027. Outre le Paris Saint-Germain et Chelsea, Liverpool et le Real Madrid seraient également attentifs à la situation de City par rapport au jeune milieu offensif français.

Reconnu pour sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer entre les lignes, le compatriote de Kylian Mbappé conserve ainsi une cote importante auprès des grands clubs européens.

« Chelsea s’intéresse depuis longtemps à Rayan Cherki. Par le passé, le club a tenté de le recruter avant son arrivée à City ; Lyon souhaitait inclure Andrey Santos dans un échange, mais l’affaire a capoté. Si City est sanctionné, Chelsea pourrait relancer son intérêt. Liverpool, le PSG et le Real Madrid sont également intéressés », écrit Ekrem Konur sur sa page Twitter.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas est évalué à 90 millions d’euros sur Transfermarkt. Il y a quelques jours, le média espagnol Fichajes évoquait un intérêt du FC Barcelone pour le protégé d’Enzo Maresca.

Les Blaugranas seraient prêts à lancer une offensive pour recruter le numéro 10 de City à l’été 2027 si la Ligue anglaise prononçait une sanction suprême contre les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Pour l’heure, aucune négociation n’est engagée entre tous les clubs intéressés, Rayan Cherki ou Manchester City. Aucun montant n’a également été avancé concernant une éventuelle offre de ces prétendants.

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Le PSG, Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et le Barça se contentent donc de suivre l’évolution de la situation. Les performances de Cherki au cours des prochains mois, mais aussi l’issue de la procédure visant Manchester City, pourraient jouer un rôle dans la suite de ce dossier.