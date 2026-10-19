Le CS Chebba a gagné dimanche, et a quand même perdu son entraîneur. Quelques heures après le succès 1-0 contre l’ES Béni Khalled, lors de la 4e journée de la poule A de Ligue 2 tunisienne, le club a annoncé la fin de sa collaboration avec Seif Ghazal. Le motif avancé n’a rien de sportif.

Pourquoi le CS Chebba a limogé Seif Ghazal

Dans son communiqué publié dimanche soir, la direction du Croissant sportif chebbien justifie sa décision par les propos et le comportement du technicien envers des membres du comité directeur. Le texte évoque aussi des supporters présents en tribune après la rencontre, sans préciser ce qui s’est passé entre eux et le coach.

Le club n’a donné aucun détail sur la teneur des échanges. Il n’a pas non plus nommé d’intérimaire ni de successeur à l’heure où ces lignes sont écrites.

Un bilan sportif qui ne réclamait pas de changement

Sur le terrain, rien ne laissait prévoir ce départ. Avec 7 points en quatre journées, soit deux victoires, un nul et une défaite, Chebba occupe la 4e place de sa poule. Le revers concédé à Mahdia avait mis en lumière une défense trop friable, mais l’équipe venait justement de garder sa cage inviolée face à Béni Khalled.

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C’est tout le paradoxe de ce limogeage : un entraîneur rarement remercié au soir d’un succès, et encore moins quand son équipe reste au contact des places de tête. Dans le mercato des entraîneurs tunisiens, où les bancs de Ligue 2 tournent vite, le cas de Chebba se distingue par l’absence totale d’argument comptable.

Seif Ghazal, un ancien international tunisien

Pour Seif Ghazal, la pilule est amère. L’ancien défenseur central de l’Étoile du Sahel, 19 fois international entre 2004 et 2009, avait aussi tenté l’aventure en Suisse, aux Young Boys de Berne puis au FC Thoune. Reconverti sur les bancs depuis 2018, il a dirigé Hammam-Sousse, l’AS Rejiche ou encore le Stade Gabésien.

Clin d’œil du calendrier, son dernier match à la tête de Chebba l’opposait à l’ES Béni Khalled, un club qu’il avait lui-même entraîné en 2020.

Le CS Chebba, un club habitué aux secousses

Fondé en 1960, le club de la côte du Sahel n’en est pas à sa première crise. Promu en Ligue 1 en 2018, il était entré en conflit ouvert avec la Fédération tunisienne de football. Sanctionné d’une amende de 200 000 dinars restée impayée, il avait été exclu des championnats nationaux pour la saison 2020-2021, avant d’être réintégré en 2021 à la suite d’un vote de l’assemblée générale de la FTF.

Le championnat tunisien reste pourtant un terrain d’observation pour les clubs européens, comme l’a rappelé l’arrivée d’Elyes Dhaoui à l’ASSE cet été, en provenance de l’Olympique de Béja. Retrouvez toute l’actualité du football africain sur notre site.

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Pour Chebba, l’urgence est ailleurs. La 5e journée l’envoie lundi 26 octobre sur la pelouse de l’AS Soliman, à Grombalia. Il faudra d’ici là trouver quelqu’un pour s’asseoir sur le banc.

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