Éric Blahic, ex-adjoint du FC Nantes, sélectionneur du Maroc

Six mois après avoir dirigé le FC Nantes un soir d’avril au Parc des Princes, Éric Blahic change de dimension. L’ancien adjoint passé par Guingamp et le FC Nantes a été nommé sélectionneur de l’équipe féminine du Maroc par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), mercredi 7 octobre 2026. À 61 ans, le technicien français succède à l’Espagnol Jorge Vilda à la tête des Lionnes de l’Atlas.

Qui est Éric Blahic, le nouveau sélectionneur du Maroc féminin ?

La FRMF a officialisé la nomination par un communiqué publié sur son site. Pour lui, c’est une première. Né à Suresnes et titulaire de la licence UEFA Pro, il n’avait jamais été l’entraîneur principal d’une sélection A.

Sa carrière s’est construite au poste d’adjoint, dans plusieurs vestiaires de l’élite masculine française : En Avant Guingamp, Sochaux, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. En 2020, il rejoint le staff de l’équipe de France féminine auprès de Corinne Diacre. Il y revient en 2023 aux côtés d’Hervé Renard et vit avec les Bleues la Coupe du monde 2023, la finale de la Ligue des nations 2024 puis les Jeux olympiques de Paris, après lesquels il quitte la sélection.

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Il retrouve au passage un pays que son ancien patron connaît bien : Hervé Renard a dirigé les Lions de l’Atlas, la sélection masculine, de 2016 à 2019.

Le soir où l’ancien adjoint du FC Nantes a pris le banc au Parc

Son passage au FC Nantes remonte à la saison 2025-2026. Il y a travaillé avec Ahmed Kantari, puis avec Vahid Halilhodzic, rappelé en mars pour tenter de maintenir les Canaris en Ligue 1. Un concours de circonstances l’a brièvement placé en première ligne. Expulsé pour contestation à Brest, Halilhodzic avait écopé de quatre matchs de suspension, et son second Patrick Collot d’un match de banc, comme nous le racontions le 21 avril. Le lendemain, pour le match en retard de la 26e journée face au PSG, c’est Éric Blahic qui s’est assis sur le banc nantais.

La soirée a vite tourné court. Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score sur penalty (13e), après une main de Frédéric Guilbert, Désiré Doué a doublé la mise (37e) et le Géorgien a signé un doublé à la 50e minute (3-0). Louis Leroux avait cru égaliser à la 22e, but refusé pour hors-jeu.

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Quel héritage laisse Jorge Vilda au Maroc ?

Le Français récupère une sélection habituée au dernier carré africain, mais toujours privée de titre. Champion du monde avec l’Espagne en 2023, Vilda avait été engagé en novembre de la même année. Sous ses ordres, les Marocaines ont atteint la finale de la CAN féminine en juillet 2025, perdue 3-2 contre le Nigeria à Rabat. À la mi-août, encore à domicile, elles ont échoué dans le match pour la troisième place face à l’Algérie (1-1, 3-2 aux tirs au but). Ce revers avait placé l’Espagnol, en poste depuis près de trois ans, sous pression.

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La mission fixée au nouveau sélectionneur tient en une ligne : offrir aux Lionnes de l’Atlas leur première Coupe d’Afrique des nations féminine.

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Aucun temps d’adaptation. Il a convoqué 31 joueuses pour un stage au complexe Mohammed VI de football, à Maâmora, avant deux matchs amicaux contre l’Ouzbékistan. Le premier se joue vendredi 9 octobre à 20 heures au stade Moulay El Hassan de Rabat, le second lundi 12 octobre à 18 heures au stade Al Madina.

Les cadres répondent présent, de Ghizlane Chebbak (AS FAR) à Ibtissam Jraidi (Al Hilal), en passant par Kaoutar Azraf (FC Barcelone), Sakina Ouzraoui (Madrid CFF) et Nouhaila Benzina. Yasmin Zouhir (Real Madrid) fait partie des huit joueuses rappelées. Cinq autres, issues des catégories de jeunes, découvrent le groupe A : Ikram Neddar (Frosinone), Melek Hader (Utrecht), Lina Jamai (FC Porto), Assala Gharrou et Salma Temmar (FUS Rabat). Jamai figurait en 2024 parmi les nommées au titre de meilleure jeune joueuse africaine de l’année.

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