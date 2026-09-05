Mercato ASSE : officiel, Elyes Dhaoui débarque chez les Verts

L’AS Saint-Étienne a officialisé ce vendredi l’arrivée d’Elyes Dhaoui, jeune milieu de terrain tunisien de 18 ans transféré de l’Olympique de Béja. Le joueur s’est engagé avec les Verts jusqu’en 2029 et débutera avec l’équipe réserve.

Mercato : Elyes Dhaoui rejoint l’ASSE jusqu’en 2029

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L’ASSE poursuit son recrutement post-formation avec une sixième arrivée. Après Lucas Reynaud, Jediaél Mbambi, Lamine Sonko, André Zibi et Mourtada Gueye, le club stéphanois a officialisé Elyes Dhaoui, qui vient renforcer la Génération Verte. Né à Béja, dans le nord de la Tunisie, le jeune milieu de terrain a effectué toute sa formation à l’Olympique de Béja. Il y a fait ses premiers pas dès l’âge de 12 ans avant de franchir progressivement les différentes étapes jusqu’au groupe professionnel.

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Dhaoui a découvert la première division tunisienne très tôt. À seulement 16 ans, il a disputé ses premières minutes au plus haut niveau. Désormais âgé de 18 ans, il compte déjà 32 apparitions en Ligue 1 tunisienne, une expérience qui a retenu l’attention de l’AS Saint-Etienne. Le Tunisien dispose également d’un vécu international conséquent pour son âge. Il a participé à une Coupe du monde U17 ainsi qu’à deux Coupes d’Afrique des Nations U17 et U20 avec les sélections de jeunes de son pays. Il a également porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine.

Un milieu récupérateur qui commencera avec la réserve

Comme les autres recrues post-formation de l’ASSE, Elyes Dhaoui va dans un premier temps poursuivre sa progression avec l’équipe réserve. Son contrat professionnel court jusqu’en 2029, mais le club stéphanois ne ferme pas la porte à une évolution vers le groupe professionnel.

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✍️ Jeune international tunisien, Elyes Dhaoui rejoint le groupe Réserve en provenance de l’Olympique de Béja ! 💚



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Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, a notamment insisté sur les qualités qui ont conduit le club à miser sur le jeune Tunisien. « Elyes a un profil que nous n’avions pas. C’est un milieu récupérateur avec une expérience au haut niveau », a-t-il expliqué. Pour Perrin, le joueur devra désormais afficher de l’ambition dans le Forez : « Il commencera lui aussi avec l’équipe réserve, mais se doit d’avoir l’ambition d’aller chercher plus haut. »

Dhaoui veut tout donner pour les Verts

Cette volonté de progresser rapidement accompagne les premiers mots du nouveau Stéphanois. Elyes Dhaoui s’est dit « honoré » de rejoindre l’ASSE et prêt à relever ce nouveau défi en France.

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Le milieu de terrain connaît déjà le club à travers son image en Tunisie, notamment grâce au passage de Wahbi Khazri dans le Forez. « Je suis un milieu qui aime courir, défendre et je suis prêt à tout donner pour ces couleurs », a assuré le jeune international tunisien.