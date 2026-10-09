Accueil - Classement Ligue 1 - Adil Bourabaa forfait contre le PSG après sa première avec l’Algérie

Adil Bourabaa ne fera pas le déplacement au Parc des Princes. Rentré blessé à la cheville de son premier rassemblement avec l’Algérie, le milieu de 21 ans est forfait pour PSG-Le Mans, samedi 10 octobre à 20h45, et pourrait rester éloigné des terrains plusieurs semaines. Le promu sarthois perd son joueur le plus décisif du début de saison, deux jours seulement après ses premières minutes chez les Verts.

Adil Bourabaa forfait : que sait-on de sa blessure à la cheville ?

L’absence a été révélée jeudi matin. C’est la cheville du milieu du Mans FC qui est touchée, sans que la nature exacte de la lésion soit encore établie. Des examens complémentaires étaient programmés le jour même. La durée évoquée, « plusieurs semaines », reste donc une estimation en attendant le diagnostic, et aucune date de retour n’a été avancée.

Algérie : une première cape au bout de trois matchs d’attente

Bourabaa ne figurait pas sur la liste initiale de Brahim Hemdani, nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie depuis la fin de l’ère Vladimir Petković. Il a été appelé le 21 septembre pour pallier le forfait de Nabil Bentaleb, blessé lors de Nice-Lille.

Le natif de Drancy, ancien capitaine des U23 algériens, a d’abord vu ses partenaires battre la Zambie (3-1) le 25 septembre à Tizi-Ouzou sans figurer sur la feuille de match. Quatre jours plus tard à Bujumbura, il est resté sur le banc pendant le nul face au Burundi (2-2), en qualifications pour la CAN 2027. Sa première sélection est finalement tombée mardi 6 octobre, en amical contre le Niger. Entré en seconde période, il a disputé une petite demi-heure d’une victoire arrachée 2-1 grâce à Mohamed Belloumi et à un penalty de Ramy Bensebaini.

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Hemdani avait présenté la forme du moment comme son premier critère de sélection. Avec Bentaleb à l’infirmerie, le milieu du Mans, capable de jouer dans l’axe, sur le côté droit ou de dépanner comme latéral, avait une carte à jouer dans l’entrejeu. Plusieurs semaines sans compétition en club le priveraient précisément de ce qui lui avait ouvert la porte des Fennecs.

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Le Mans FC privé de son joueur le plus décisif

Les chiffres disent ce que perd Patrick Videira. En cinq journées, Le Mans a pris six points : une victoire contre Lorient (2-1), trois nuls face à Brest (2-2), Nice (1-1) et Lens (2-2), et une défaite à Rennes (3-2). Sur les neuf buts du club en Ligue 1, Bourabaa en a marqué trois et délivré deux passes décisives, soit une implication dans plus d’un but sur deux. Il avait débuté chacune des cinq rencontres.

Son parcours ne ressemble guère à celui d’un international. Passé par les formations de Guingamp et de Leganés, puis par Troyes, il évoluait encore en National 2 avec Beauvais l’hiver dernier lorsque Le Mans, alors en Ligue 2, est venu le chercher pour une somme estimée à environ 15 000 euros. Transfermarkt le valorise aujourd’hui à 500 000 euros.

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En face, Paris se présente lui aussi diminué. Le club de Luis Enrique a laissé au repos Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, sans blessure en cause.

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Bourabaa forfait, match Le Mans PSG : les réponses rapides

Combien de temps Adil Bourabaa sera-t-il absent ?

Aucune durée officielle n’a été communiquée. Foot Mercato parle de plusieurs semaines, dans l’attente des examens passés jeudi 8 octobre.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Le Mans PSG ?

PSG-Le Mans, comptant pour la 6e journée de Ligue 1, se joue samedi 10 octobre à 20h45 au Parc des Princes. Il est diffusé en direct sur Ligue 1+.