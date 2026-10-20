Trois mois après son retour à la maison, Thorgan Hazard ne joue plus, ce qui le précipite dans les petits papiers mercato du RC Lens. Laissé sur le banc pendant toute la victoire du RC Lens à Troyes (3-1), samedi, le Belge de 33 ans a enchaîné un troisième match sans la moindre minute.

Thorgan Hazard à Lens : 161 minutes et aucun but

Les chiffres résument le malaise qui entour le cas Thorgan Hazard au RC Lens. En cinq apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien joueur d’Anderlecht cumule seulement 161 minutes de jeu. Il ne compte qu’une seule titularisation le 5 septembre contre Lorient lors de laquelle il n’avait inscrit ni but, ni fait de passe décisive.

La chute s’est accélérée ces dernières semaines avec ses présences répétées sur le banc. Écarté même du groupe pour la réception de Lyon (2-1), il a ensuite regardé depuis le banc la défaite du RCL face au Sporting en Ligue des champions (0-2). Réintégré dans la liste des 21 pour Troyes, il n’a pas quitté sa chasuble alors que le match était plié dès l’heure de jeu.

Un recrutement pensé pour Toppmöller, pas pour Cahuzac

Le contexte de sa signature donne plus de lisibilité sur sa situation. Hazard est en effet arrivé libre de toute contrat en juillet, avec un contrat courant jusqu’en juin 2028, dans le cadre du projet de Dino Toppmöller. C’est sous l’Allemand qu’il a récolté l’essentiel de son temps de jeu. Remplacé en début de saison par Yannick Cahuzac, Toppmöller a emporté avec lui le plan de jeu dans lequel le Belge devait s’inscrire.

À voir

CS Chebba : Seif Ghazal limogé au soir d’une victoire

Le nouvel entraîneur n’a pourtant pas lâché publiquement son joueur. Vendredi, en conférence de presse, Cahuzac a jugé que « le mot déception est trop fort pour qualifier son début de saison ». Il a tout juste ajouté : « Il a des axes à améliorer. J’ai échangé avec lui, donc il faut qu’il travaille dessus. » Avant de conclure que « Toto peut nous apporter cette saison, comme beaucoup d’autres ». Vingt-quatre heures plus tard, le même Toto restait assis tout le match.

Mercato RC Lens : quelle sortie pour Thorgan Hazard en janvier ?

La direction emmenée par Jean-Louis Leca réfléchirait déjà à une porte de sortie lors du mercato hivernal. L’équation n’a rien de simple car avec encore un an et demi de contrat après janvier, un départ passerait soit par un prêt, soit par une résiliation négociée, et le profil d’un joueur de 33 ans privé de compétition ne fait pas grimper les enchères.

Pour Hazard, l’histoire a un goût particulier. Arrivé à La Gaillette vers 14 ans, il avait signé son premier contrat pro au club en avril 2010 et disputé 14 matchs de Ligue 2 en 2011-2012, avant de filer à Chelsea. Son retour, officialisé à la mi-juillet, devait boucler la boucle après des passages à Mönchengladbach, Dortmund et Anderlecht, où il avait inscrit 21 buts en un peu moins de cent matchs.

Le Belge n’est pas le seul renfort estival à patiner : Jean-Clair Todibo, prêté par West Ham, n’a lui aussi été que rarement titularisé. Mais aucun dossier n’est aussi exposé que le sien. Pour suivre l’évolution du dossier, rendez-vous sur notre rubrique mercato RC Lens.

À voir

Mercato OM : Balerdi à la Roma, les 13 M€ en danger

D’ici à l’ouverture du marché, il reste plus de deux mois et une série de matchs pour le Belge. Chaque feuille de match dira si Cahuzac compte encore sur lui.

Lire aussi :