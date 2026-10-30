Accueil - LOSC - LOSC : Rémy Cabella envoie une pique au RC Lens

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Quelques heures avant le choc LOSC-Lens, les propos de Rémy Cabella enflamment le public lensois. Il a livré une confidence inattendue sur les ambiances des deux stades du Nord.

Rémy Cabella se confie sur le choc LOSC-RC Lens

Le choc de ce vendredi soir entre le LOSC et le RC Lens se dispute dans un contexte particulier. Les Dogues sont déterminés à battre les rivaux lensois à domicile de conserver leur place sur le podium. Et avant ce rendez-vous au stade Pierre-Mauroy, les déclarations de Rémy Cabella viennent alimenter les discussions.

L’ancien milieu offensif de Lille OSC n’a notamment pas caché sa préférence pour le public des Dogues. Rémy Cabella a eu l’occasion de vivre plusieurs derbies du Nord. Son bilan contre le RC Lens est d’ailleurs positif. Trois victoires et nuls en cinq rencontres.

Le joueur de 36 ans a toutefois livré un avis qui devrait faire réagir les supporters lensois. Il a été moins impressionné que prévu par l’atmosphère de Bollaert. « Je m’attendais à plus de bruit, à quelque chose de plus fort », a-t-il confié au média Carré. Un derby disputé à Bollaert devrait se caractériser par davantage de pression et de chambrage selon lui.

Le stade Pierre-Mauroy a sa préférence

Rémy Cabella précise que l’architecture des enceintes a sans doute joué un rôle dans son ressenti. Le caractère plus ouvert du stade Bollaert aurait notamment limité l’intensité sonore à ses yeux. Tandis que l’ancien Dogue garde un meilleur souvenir des rencontres disputées à domicile.

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« J’ai préféré l’ambiance des matchs à Lille », affirme-t-il. Cabella reconnaît néanmoins que ses performances et les bons résultats obtenus avec le LOSC ont également pu influencer son appréciation.

Ce vendredi 30 octobre 2026, les deux formations se retrouvent à Lille pour une nouvelle bataille régionale. Les Dogues sont troisièmes de Ligue 1.Tandis que les Sang et Or sont septièmes. Une différente de deux points seulement séparent les deux équipes.

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