Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e

Dix buts marqués, trois encaissés et une victoire à l’Etihad Stadium. Le PSG commande le classement Ligue des champions 2026-2027 après deux journées, mais sa place de leader tient à un fil : le FC Barcelone et Aston Villa affichent exactement le même bilan, 6 points et +7. Pour les deux autres clubs français, la Ligue des champions a pris une tournure beaucoup moins confortable. Lens pointe au 19e rang avec 3 points, en zone de barrages. Lille, 34e sur 36, n’a encore rien pris.

Le classement Ligue des champions complet après deux journées

Neuf clubs se partagent la tête avec 6 points. Le Real Madrid en fait partie et n’est pourtant que 9e : à points et différence de buts égaux, le Betis Séville passe devant lui. Si la phase de ligue s’arrêtait ce soir, les Merengue iraient en barrages. À l’autre bout du tableau, l’Inter Milan, le FC Porto et Naples n’ont toujours pas ouvert leur compteur.

Rang Club Pts Diff. Zone 1er Paris Saint-Germain 6 +7 Huitièmes 2e FC Barcelone 6 +7 Huitièmes 3e Aston Villa 6 +7 Huitièmes 4e VfB Stuttgart 6 +5 Huitièmes 5e Liverpool 6 +4 Huitièmes 6e Sporting Portugal 6 +4 Huitièmes 7e Arsenal 6 +4 Huitièmes 8e Betis Séville 6 +2 Huitièmes 9e Real Madrid 6 +2 Barrages 10e Bayern Munich 4 +5 Barrages 11e Shakhtar Donetsk 4 +2 Barrages 12e Côme 3 +2 Barrages 13e Manchester United 3 +2 Barrages 14e Villarreal 3 +1 Barrages 15e Atlético Madrid 3 +1 Barrages 16e Club Bruges 3 0 Barrages 17e Manchester City 3 0 Barrages 18e Borussia Dortmund 3 0 Barrages 19e RC Lens 3 -1 Barrages 20e AEK Athènes 3 -1 Barrages 21e Sabah 3 -2 Barrages 22e RB Leipzig 3 -2 Barrages 23e Feyenoord 3 -3 Barrages 24e Bodø/Glimt 3 -4 Barrages 25e AS Rome 1 -1 Éliminé 26e PSV Eindhoven 1 -1 Éliminé 27e Viking 1 -2 Éliminé 28e Fenerbahçe 1 -6 Éliminé 29e Inter Milan 0 -2 Éliminé 30e FC Porto 0 -3 Éliminé 31e Slavia Prague 0 -3 Éliminé 32e Naples 0 -3 Éliminé 33e LASK Linz 0 -4 Éliminé 34e LOSC Lille 0 -4 Éliminé 35e Galatasaray 0 -5 Éliminé 36e Slovan Bratislava 0 -8 Éliminé

PSG : un leader qui a déjà gagné à Manchester

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne le 9 septembre par un 6-1 contre le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a ouvert la marque en reprenant un tir de Nuno Mendes renvoyé par le poteau, puis a doublé la mise de la tête. Ferran Torres a enchaîné avec un triplé et Fabián Ruiz a conclu la soirée à la 87e minute.

Le succès du 14 octobre pèse bien plus lourd au moment de faire les comptes. À l’Etihad Stadium, Désiré Doué, Dembélé et Vitinha ont donné trois buts d’avance à Paris avant la pause. Erling Haaland a réduit l’écart avec un doublé, Gianluigi Donnarumma a repoussé un penalty de Ferran Torres face à son ancien club, et Maghnes Akliouche a fixé le score à 4-2. Battu chez lui, Manchester City glisse au 17e rang.

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Ces deux victoires rapportent déjà 4,2 millions d’euros de primes de résultat au club de la capitale, l’UEFA versant 2,1 millions par succès en phase de ligue. Lens en a touché la moitié. Lille, rien.

Mardi 20 octobre à 21 h, le Parc des Princes accueille le choc des deux premiers. Le gagnant prendra seul la tête, sauf si Aston Villa fait mieux au même moment. Les Catalans arrivent lancés après leur 5-2 contre le Betis en Liga, mais Hansi Flick doit composer avec trois blessés en défense. Côté parisien, la victoire à Strasbourg (1-3) samedi a laissé une inquiétude autour de la cheville d’Akliouche.

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Lens, de la folie de Prague au coup d’arrêt contre le Sporting

Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e 7

Le RC Lens a vécu son entrée en matière comme un thriller. Le 10 septembre à la Fortuna Arena, Danijel Šturm a ouvert le score pour le Slavia Prague (51e), Abdallah Sima a égalisé (73e), puis le même Šturm a redonné l’avantage aux Tchèques à deux minutes du terme. Florian Thauvin (90e+1) et Ruben Aguilar (90e+3) ont renversé le match dans le temps additionnel.

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Le retour à Bollaert, le 13 octobre, a refroidi tout le monde. Le Sporting s’est imposé 0-2 grâce à Luis Suárez (22e) et Issa Doumbia (75e). Avec une différence de buts de -1, Lens se retrouve 19e du classement Ligue des champions. La position offrirait aujourd’hui un barrage, sans aucune marge : les cinq clubs classés du 20e au 24e rang ont eux aussi 3 points.

Le calendrier lensois se durcit en fin de parcours. Après Bruges mercredi, les Sang et Or reçoivent Côme, vont à Leipzig, accueillent Bodø/Glimt, puis terminent par Manchester City à Bollaert et un déplacement à Anfield le 27 janvier. Les points qui compteront devront être pris avant la trêve.

Lille, 34e : zéro point, mais deux réceptions qui changent tout

Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e 8

Le LOSC a mené deux fois contre le Betis, le 8 septembre à Pierre-Mauroy. Ueda (12e) puis Alexsandro (36e) ont fait passer Lille devant, Marc Bartra a égalisé à chaque fois de la tête (33e, 49e) et Troy Parrott a donné la victoire aux Andalous (53e). Ethan Mbappé, exclu après un coup de coude sur Natan confirmé par la VAR, a laissé ses partenaires à dix. Le 13 octobre à Londres, Arsenal n’a laissé aucune chance aux Dogues (3-0).

Le classement Ligue des champions noircit un peu la réalité lilloise. Les deux équipes qui suivent Lille au classement, Galatasaray (35e) et le Slovan Bratislava (36e), viendront toutes deux à Pierre-Mauroy. La première dès ce mercredi 21 octobre à 18 h 45, la seconde le 19 janvier. Deux succès face aux derniers porteraient le LOSC à 6 points, avant d’aller chercher le reste contre le Bayern Munich à domicile, à Bodø, à Stuttgart et à Rome.

Top 8, barrages : combien de points faut-il viser ?

Le règlement n’a pas bougé depuis la réforme de 2024. Les 36 clubs disputent huit matchs chacun et figurent dans un seul et même classement Ligue des champions. Les huit premiers filent directement en huitièmes de finale, prévus les 9-10 et 16-17 mars 2027. Du 9e au 24e rang, il faut passer par des barrages aller-retour les 16-17 et 23-24 février 2027. À partir de la 25e place, l’aventure s’arrête, sans repêchage en Ligue Europa.

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Lors de la première saison de ce format, en 2024-2025, 16 points avaient suffi pour accrocher la 8e place et 11 pour la 24e. Sur cette base, Paris doit encore trouver une dizaine de points en six matchs pour éviter le mois de février. Lens en vise environ huit pour rester dans les 24. Lille doit en ramasser au moins onze, soit trois victoires et deux nuls sur ses six dernières sorties.

Le top 8 n’est pas une condition pour aller au bout. Le PSG l’a prouvé en 2024-2025, sorti de la phase de ligue au 15e rang, vainqueur de Brest en barrages puis sacré à Munich. Il épargne en revanche deux matchs en plein hiver, à un moment où la Ligue 1 ne ralentit pas. Les autres résultats des clubs du continent sont à suivre dans notre rubrique football européen.

Calendrier Ligue des champions du PSG, de Lens et de Lille

Matchs restants de la phase de ligue, horaires à l’heure de Paris.

PSG

Journée Date Heure Match J3 Mardi 20 octobre 2026 21 h PSG – FC Barcelone J4 Mardi 3 novembre 2026 21 h Villarreal – PSG J5 Mercredi 25 novembre 2026 21 h PSG – AS Rome J6 Mardi 8 décembre 2026 21 h Aston Villa – PSG J7 Mercredi 20 janvier 2027 21 h Côme – PSG J8 Mercredi 27 janvier 2027 21 h PSG – Galatasaray

RC Lens

Journée Date Heure Match J3 Mercredi 21 octobre 2026 21 h Club Bruges – Lens J4 Mercredi 4 novembre 2026 21 h Lens – Côme J5 Mardi 24 novembre 2026 21 h RB Leipzig – Lens J6 Mercredi 9 décembre 2026 21 h Lens – Bodø/Glimt J7 Mercredi 20 janvier 2027 21 h Lens – Manchester City J8 Mercredi 27 janvier 2027 21 h Liverpool – Lens

LOSC Lille

Journée Date Heure Match J3 Mercredi 21 octobre 2026 18 h 45 Lille – Galatasaray J4 Mardi 3 novembre 2026 21 h Bodø/Glimt – Lille J5 Mercredi 25 novembre 2026 21 h Lille – Bayern Munich J6 Mercredi 9 décembre 2026 21 h VfB Stuttgart – Lille J7 Mardi 19 janvier 2027 21 h Lille – Slovan Bratislava J8 Mercredi 27 janvier 2027 21 h AS Rome – Lille

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