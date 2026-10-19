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Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e

Durée de lecture : 6 minutes
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Fabián Ruiz lors de la demi-finale retour de Ligue des champions Bayern Munich - PSG.
© Fabián Ruiz lors de la demi-finale retour de Ligue des champions Bayern Munich - PSG.
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Dix buts marqués, trois encaissés et une victoire à l’Etihad Stadium. Le PSG commande le classement Ligue des champions 2026-2027 après deux journées, mais sa place de leader tient à un fil : le FC Barcelone et Aston Villa affichent exactement le même bilan, 6 points et +7. Pour les deux autres clubs français, la Ligue des champions a pris une tournure beaucoup moins confortable. Lens pointe au 19e rang avec 3 points, en zone de barrages. Lille, 34e sur 36, n’a encore rien pris.

Le classement Ligue des champions complet après deux journées

Neuf clubs se partagent la tête avec 6 points. Le Real Madrid en fait partie et n’est pourtant que 9e : à points et différence de buts égaux, le Betis Séville passe devant lui. Si la phase de ligue s’arrêtait ce soir, les Merengue iraient en barrages. À l’autre bout du tableau, l’Inter Milan, le FC Porto et Naples n’ont toujours pas ouvert leur compteur.

RangClubPtsDiff.Zone
1erParis Saint-Germain6+7Huitièmes
2eFC Barcelone6+7Huitièmes
3eAston Villa6+7Huitièmes
4eVfB Stuttgart6+5Huitièmes
5eLiverpool6+4Huitièmes
6eSporting Portugal6+4Huitièmes
7eArsenal6+4Huitièmes
8eBetis Séville6+2Huitièmes
9eReal Madrid6+2Barrages
10eBayern Munich4+5Barrages
11eShakhtar Donetsk4+2Barrages
12eCôme3+2Barrages
13eManchester United3+2Barrages
14eVillarreal3+1Barrages
15eAtlético Madrid3+1Barrages
16eClub Bruges30Barrages
17eManchester City30Barrages
18eBorussia Dortmund30Barrages
19eRC Lens3-1Barrages
20eAEK Athènes3-1Barrages
21eSabah3-2Barrages
22eRB Leipzig3-2Barrages
23eFeyenoord3-3Barrages
24eBodø/Glimt3-4Barrages
25eAS Rome1-1Éliminé
26ePSV Eindhoven1-1Éliminé
27eViking1-2Éliminé
28eFenerbahçe1-6Éliminé
29eInter Milan0-2Éliminé
30eFC Porto0-3Éliminé
31eSlavia Prague0-3Éliminé
32eNaples0-3Éliminé
33eLASK Linz0-4Éliminé
34eLOSC Lille0-4Éliminé
35eGalatasaray0-5Éliminé
36eSlovan Bratislava0-8Éliminé

PSG : un leader qui a déjà gagné à Manchester

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne le 9 septembre par un 6-1 contre le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a ouvert la marque en reprenant un tir de Nuno Mendes renvoyé par le poteau, puis a doublé la mise de la tête. Ferran Torres a enchaîné avec un triplé et Fabián Ruiz a conclu la soirée à la 87e minute.

Le succès du 14 octobre pèse bien plus lourd au moment de faire les comptes. À l’Etihad Stadium, Désiré Doué, Dembélé et Vitinha ont donné trois buts d’avance à Paris avant la pause. Erling Haaland a réduit l’écart avec un doublé, Gianluigi Donnarumma a repoussé un penalty de Ferran Torres face à son ancien club, et Maghnes Akliouche a fixé le score à 4-2. Battu chez lui, Manchester City glisse au 17e rang.

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Ces deux victoires rapportent déjà 4,2 millions d’euros de primes de résultat au club de la capitale, l’UEFA versant 2,1 millions par succès en phase de ligue. Lens en a touché la moitié. Lille, rien.

Mardi 20 octobre à 21 h, le Parc des Princes accueille le choc des deux premiers. Le gagnant prendra seul la tête, sauf si Aston Villa fait mieux au même moment. Les Catalans arrivent lancés après leur 5-2 contre le Betis en Liga, mais Hansi Flick doit composer avec trois blessés en défense. Côté parisien, la victoire à Strasbourg (1-3) samedi a laissé une inquiétude autour de la cheville d’Akliouche.

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Lens, de la folie de Prague au coup d’arrêt contre le Sporting

Florian Thauvin, buteur du RC Lens à Prague en Ligue des champions
Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e 7

Le RC Lens a vécu son entrée en matière comme un thriller. Le 10 septembre à la Fortuna Arena, Danijel Šturm a ouvert le score pour le Slavia Prague (51e), Abdallah Sima a égalisé (73e), puis le même Šturm a redonné l’avantage aux Tchèques à deux minutes du terme. Florian Thauvin (90e+1) et Ruben Aguilar (90e+3) ont renversé le match dans le temps additionnel.

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Le retour à Bollaert, le 13 octobre, a refroidi tout le monde. Le Sporting s’est imposé 0-2 grâce à Luis Suárez (22e) et Issa Doumbia (75e). Avec une différence de buts de -1, Lens se retrouve 19e du classement Ligue des champions. La position offrirait aujourd’hui un barrage, sans aucune marge : les cinq clubs classés du 20e au 24e rang ont eux aussi 3 points.

Le calendrier lensois se durcit en fin de parcours. Après Bruges mercredi, les Sang et Or reçoivent Côme, vont à Leipzig, accueillent Bodø/Glimt, puis terminent par Manchester City à Bollaert et un déplacement à Anfield le 27 janvier. Les points qui compteront devront être pris avant la trêve.

Lille, 34e : zéro point, mais deux réceptions qui changent tout

Le stade Pierre-Mauroy, où le LOSC reçoit Galatasaray en Ligue des champions
Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e 8

Le LOSC a mené deux fois contre le Betis, le 8 septembre à Pierre-Mauroy. Ueda (12e) puis Alexsandro (36e) ont fait passer Lille devant, Marc Bartra a égalisé à chaque fois de la tête (33e, 49e) et Troy Parrott a donné la victoire aux Andalous (53e). Ethan Mbappé, exclu après un coup de coude sur Natan confirmé par la VAR, a laissé ses partenaires à dix. Le 13 octobre à Londres, Arsenal n’a laissé aucune chance aux Dogues (3-0).

Le classement Ligue des champions noircit un peu la réalité lilloise. Les deux équipes qui suivent Lille au classement, Galatasaray (35e) et le Slovan Bratislava (36e), viendront toutes deux à Pierre-Mauroy. La première dès ce mercredi 21 octobre à 18 h 45, la seconde le 19 janvier. Deux succès face aux derniers porteraient le LOSC à 6 points, avant d’aller chercher le reste contre le Bayern Munich à domicile, à Bodø, à Stuttgart et à Rome.

Top 8, barrages : combien de points faut-il viser ?

Le règlement n’a pas bougé depuis la réforme de 2024. Les 36 clubs disputent huit matchs chacun et figurent dans un seul et même classement Ligue des champions. Les huit premiers filent directement en huitièmes de finale, prévus les 9-10 et 16-17 mars 2027. Du 9e au 24e rang, il faut passer par des barrages aller-retour les 16-17 et 23-24 février 2027. À partir de la 25e place, l’aventure s’arrête, sans repêchage en Ligue Europa.

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Lors de la première saison de ce format, en 2024-2025, 16 points avaient suffi pour accrocher la 8e place et 11 pour la 24e. Sur cette base, Paris doit encore trouver une dizaine de points en six matchs pour éviter le mois de février. Lens en vise environ huit pour rester dans les 24. Lille doit en ramasser au moins onze, soit trois victoires et deux nuls sur ses six dernières sorties.

Le top 8 n’est pas une condition pour aller au bout. Le PSG l’a prouvé en 2024-2025, sorti de la phase de ligue au 15e rang, vainqueur de Brest en barrages puis sacré à Munich. Il épargne en revanche deux matchs en plein hiver, à un moment où la Ligue 1 ne ralentit pas. Les autres résultats des clubs du continent sont à suivre dans notre rubrique football européen.

Calendrier Ligue des champions du PSG, de Lens et de Lille

Matchs restants de la phase de ligue, horaires à l’heure de Paris.

PSG

JournéeDateHeureMatch
J3Mardi 20 octobre 202621 hPSG – FC Barcelone
J4Mardi 3 novembre 202621 hVillarreal – PSG
J5Mercredi 25 novembre 202621 hPSG – AS Rome
J6Mardi 8 décembre 202621 hAston Villa – PSG
J7Mercredi 20 janvier 202721 hCôme – PSG
J8Mercredi 27 janvier 202721 hPSG – Galatasaray

RC Lens

JournéeDateHeureMatch
J3Mercredi 21 octobre 202621 hClub Bruges – Lens
J4Mercredi 4 novembre 202621 hLens – Côme
J5Mardi 24 novembre 202621 hRB Leipzig – Lens
J6Mercredi 9 décembre 202621 hLens – Bodø/Glimt
J7Mercredi 20 janvier 202721 hLens – Manchester City
J8Mercredi 27 janvier 202721 hLiverpool – Lens

LOSC Lille

JournéeDateHeureMatch
J3Mercredi 21 octobre 202618 h 45Lille – Galatasaray
J4Mardi 3 novembre 202621 hBodø/Glimt – Lille
J5Mercredi 25 novembre 202621 hLille – Bayern Munich
J6Mercredi 9 décembre 202621 hVfB Stuttgart – Lille
J7Mardi 19 janvier 202721 hLille – Slovan Bratislava
J8Mercredi 27 janvier 202721 hAS Rome – Lille

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