Classement Ligue des champions : PSG parfait, Lille 34e

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- Le classement Ligue des champions complet après deux journées
- PSG : un leader qui a déjà gagné à Manchester
- Lens, de la folie de Prague au coup d’arrêt contre le Sporting
- Lille, 34e : zéro point, mais deux réceptions qui changent tout
- Top 8, barrages : combien de points faut-il viser ?
- Calendrier Ligue des champions du PSG, de Lens et de Lille
Dix buts marqués, trois encaissés et une victoire à l’Etihad Stadium. Le PSG commande le classement Ligue des champions 2026-2027 après deux journées, mais sa place de leader tient à un fil : le FC Barcelone et Aston Villa affichent exactement le même bilan, 6 points et +7. Pour les deux autres clubs français, la Ligue des champions a pris une tournure beaucoup moins confortable. Lens pointe au 19e rang avec 3 points, en zone de barrages. Lille, 34e sur 36, n’a encore rien pris.
Le classement Ligue des champions complet après deux journées
Neuf clubs se partagent la tête avec 6 points. Le Real Madrid en fait partie et n’est pourtant que 9e : à points et différence de buts égaux, le Betis Séville passe devant lui. Si la phase de ligue s’arrêtait ce soir, les Merengue iraient en barrages. À l’autre bout du tableau, l’Inter Milan, le FC Porto et Naples n’ont toujours pas ouvert leur compteur.
|Rang
|Club
|Pts
|Diff.
|Zone
|1er
|Paris Saint-Germain
|6
|+7
|Huitièmes
|2e
|FC Barcelone
|6
|+7
|Huitièmes
|3e
|Aston Villa
|6
|+7
|Huitièmes
|4e
|VfB Stuttgart
|6
|+5
|Huitièmes
|5e
|Liverpool
|6
|+4
|Huitièmes
|6e
|Sporting Portugal
|6
|+4
|Huitièmes
|7e
|Arsenal
|6
|+4
|Huitièmes
|8e
|Betis Séville
|6
|+2
|Huitièmes
|9e
|Real Madrid
|6
|+2
|Barrages
|10e
|Bayern Munich
|4
|+5
|Barrages
|11e
|Shakhtar Donetsk
|4
|+2
|Barrages
|12e
|Côme
|3
|+2
|Barrages
|13e
|Manchester United
|3
|+2
|Barrages
|14e
|Villarreal
|3
|+1
|Barrages
|15e
|Atlético Madrid
|3
|+1
|Barrages
|16e
|Club Bruges
|3
|0
|Barrages
|17e
|Manchester City
|3
|0
|Barrages
|18e
|Borussia Dortmund
|3
|0
|Barrages
|19e
|RC Lens
|3
|-1
|Barrages
|20e
|AEK Athènes
|3
|-1
|Barrages
|21e
|Sabah
|3
|-2
|Barrages
|22e
|RB Leipzig
|3
|-2
|Barrages
|23e
|Feyenoord
|3
|-3
|Barrages
|24e
|Bodø/Glimt
|3
|-4
|Barrages
|25e
|AS Rome
|1
|-1
|Éliminé
|26e
|PSV Eindhoven
|1
|-1
|Éliminé
|27e
|Viking
|1
|-2
|Éliminé
|28e
|Fenerbahçe
|1
|-6
|Éliminé
|29e
|Inter Milan
|0
|-2
|Éliminé
|30e
|FC Porto
|0
|-3
|Éliminé
|31e
|Slavia Prague
|0
|-3
|Éliminé
|32e
|Naples
|0
|-3
|Éliminé
|33e
|LASK Linz
|0
|-4
|Éliminé
|34e
|LOSC Lille
|0
|-4
|Éliminé
|35e
|Galatasaray
|0
|-5
|Éliminé
|36e
|Slovan Bratislava
|0
|-8
|Éliminé
PSG : un leader qui a déjà gagné à Manchester
Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne le 9 septembre par un 6-1 contre le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a ouvert la marque en reprenant un tir de Nuno Mendes renvoyé par le poteau, puis a doublé la mise de la tête. Ferran Torres a enchaîné avec un triplé et Fabián Ruiz a conclu la soirée à la 87e minute.
Le succès du 14 octobre pèse bien plus lourd au moment de faire les comptes. À l’Etihad Stadium, Désiré Doué, Dembélé et Vitinha ont donné trois buts d’avance à Paris avant la pause. Erling Haaland a réduit l’écart avec un doublé, Gianluigi Donnarumma a repoussé un penalty de Ferran Torres face à son ancien club, et Maghnes Akliouche a fixé le score à 4-2. Battu chez lui, Manchester City glisse au 17e rang.À voirASSE : Naïr révèle ce qui a changé dans la tête des Verts depuis Metz
Ces deux victoires rapportent déjà 4,2 millions d’euros de primes de résultat au club de la capitale, l’UEFA versant 2,1 millions par succès en phase de ligue. Lens en a touché la moitié. Lille, rien.
Mardi 20 octobre à 21 h, le Parc des Princes accueille le choc des deux premiers. Le gagnant prendra seul la tête, sauf si Aston Villa fait mieux au même moment. Les Catalans arrivent lancés après leur 5-2 contre le Betis en Liga, mais Hansi Flick doit composer avec trois blessés en défense. Côté parisien, la victoire à Strasbourg (1-3) samedi a laissé une inquiétude autour de la cheville d’Akliouche.
Lire aussi : PSG-Barcelone : Raphinha, le bourreau revient hanter le Parc
Lens, de la folie de Prague au coup d’arrêt contre le Sporting
Le RC Lens a vécu son entrée en matière comme un thriller. Le 10 septembre à la Fortuna Arena, Danijel Šturm a ouvert le score pour le Slavia Prague (51e), Abdallah Sima a égalisé (73e), puis le même Šturm a redonné l’avantage aux Tchèques à deux minutes du terme. Florian Thauvin (90e+1) et Ruben Aguilar (90e+3) ont renversé le match dans le temps additionnel.À voirBarça : Hansi Flick prépare une surprise contre le PSG
Le retour à Bollaert, le 13 octobre, a refroidi tout le monde. Le Sporting s’est imposé 0-2 grâce à Luis Suárez (22e) et Issa Doumbia (75e). Avec une différence de buts de -1, Lens se retrouve 19e du classement Ligue des champions. La position offrirait aujourd’hui un barrage, sans aucune marge : les cinq clubs classés du 20e au 24e rang ont eux aussi 3 points.
Le calendrier lensois se durcit en fin de parcours. Après Bruges mercredi, les Sang et Or reçoivent Côme, vont à Leipzig, accueillent Bodø/Glimt, puis terminent par Manchester City à Bollaert et un déplacement à Anfield le 27 janvier. Les points qui compteront devront être pris avant la trêve.
Lille, 34e : zéro point, mais deux réceptions qui changent tout
Le LOSC a mené deux fois contre le Betis, le 8 septembre à Pierre-Mauroy. Ueda (12e) puis Alexsandro (36e) ont fait passer Lille devant, Marc Bartra a égalisé à chaque fois de la tête (33e, 49e) et Troy Parrott a donné la victoire aux Andalous (53e). Ethan Mbappé, exclu après un coup de coude sur Natan confirmé par la VAR, a laissé ses partenaires à dix. Le 13 octobre à Londres, Arsenal n’a laissé aucune chance aux Dogues (3-0).
Le classement Ligue des champions noircit un peu la réalité lilloise. Les deux équipes qui suivent Lille au classement, Galatasaray (35e) et le Slovan Bratislava (36e), viendront toutes deux à Pierre-Mauroy. La première dès ce mercredi 21 octobre à 18 h 45, la seconde le 19 janvier. Deux succès face aux derniers porteraient le LOSC à 6 points, avant d’aller chercher le reste contre le Bayern Munich à domicile, à Bodø, à Stuttgart et à Rome.
Top 8, barrages : combien de points faut-il viser ?
Le règlement n’a pas bougé depuis la réforme de 2024. Les 36 clubs disputent huit matchs chacun et figurent dans un seul et même classement Ligue des champions. Les huit premiers filent directement en huitièmes de finale, prévus les 9-10 et 16-17 mars 2027. Du 9e au 24e rang, il faut passer par des barrages aller-retour les 16-17 et 23-24 février 2027. À partir de la 25e place, l’aventure s’arrête, sans repêchage en Ligue Europa.À voirAngers-OM : La mise en garde froide de Kondogbia après le récital
Lors de la première saison de ce format, en 2024-2025, 16 points avaient suffi pour accrocher la 8e place et 11 pour la 24e. Sur cette base, Paris doit encore trouver une dizaine de points en six matchs pour éviter le mois de février. Lens en vise environ huit pour rester dans les 24. Lille doit en ramasser au moins onze, soit trois victoires et deux nuls sur ses six dernières sorties.
Le top 8 n’est pas une condition pour aller au bout. Le PSG l’a prouvé en 2024-2025, sorti de la phase de ligue au 15e rang, vainqueur de Brest en barrages puis sacré à Munich. Il épargne en revanche deux matchs en plein hiver, à un moment où la Ligue 1 ne ralentit pas. Les autres résultats des clubs du continent sont à suivre dans notre rubrique football européen.
Calendrier Ligue des champions du PSG, de Lens et de Lille
Matchs restants de la phase de ligue, horaires à l’heure de Paris.
PSG
|Journée
|Date
|Heure
|Match
|J3
|Mardi 20 octobre 2026
|21 h
|PSG – FC Barcelone
|J4
|Mardi 3 novembre 2026
|21 h
|Villarreal – PSG
|J5
|Mercredi 25 novembre 2026
|21 h
|PSG – AS Rome
|J6
|Mardi 8 décembre 2026
|21 h
|Aston Villa – PSG
|J7
|Mercredi 20 janvier 2027
|21 h
|Côme – PSG
|J8
|Mercredi 27 janvier 2027
|21 h
|PSG – Galatasaray
RC Lens
|Journée
|Date
|Heure
|Match
|J3
|Mercredi 21 octobre 2026
|21 h
|Club Bruges – Lens
|J4
|Mercredi 4 novembre 2026
|21 h
|Lens – Côme
|J5
|Mardi 24 novembre 2026
|21 h
|RB Leipzig – Lens
|J6
|Mercredi 9 décembre 2026
|21 h
|Lens – Bodø/Glimt
|J7
|Mercredi 20 janvier 2027
|21 h
|Lens – Manchester City
|J8
|Mercredi 27 janvier 2027
|21 h
|Liverpool – Lens
LOSC Lille
|Journée
|Date
|Heure
|Match
|J3
|Mercredi 21 octobre 2026
|18 h 45
|Lille – Galatasaray
|J4
|Mardi 3 novembre 2026
|21 h
|Bodø/Glimt – Lille
|J5
|Mercredi 25 novembre 2026
|21 h
|Lille – Bayern Munich
|J6
|Mercredi 9 décembre 2026
|21 h
|VfB Stuttgart – Lille
|J7
|Mardi 19 janvier 2027
|21 h
|Lille – Slovan Bratislava
|J8
|Mercredi 27 janvier 2027
|21 h
|AS Rome – Lille
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