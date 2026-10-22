Accueil - LOSC - « On n’a pas le niveau » : André pointe les limites du LOSC

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Benjamin André n’a pas cherché à maquiller la défaite du LOSC. Battu 2-4 par Galatasaray mercredi au stade Pierre-Mauroy, Lille a enchaîné un troisième revers en trois journées de Ligue des champions, et son milieu de terrain a lâché la phrase qui résume l’automne lillois : « ce soir, on n’a pas le niveau ».

Ce qu’a dit Benjamin André après la défaite du LOSC

Le Lillois a d’abord parlé d’erreurs. « Je pense qu’on a fait trop d’erreurs, ça se joue sur des détails alors qu’on n’était pas trop mal dans ce match », a-t-il expliqué après la rencontre. Puis le constat est tombé, sans détour : « C’est une preuve d’inefficacité, ce sont des détails et ce soir, on n’a pas le niveau, il faut être honnête. »

Il a même élargi le propos au-delà du seul match : « En ce moment, on n’est pas à notre niveau pour performer dans cette compétition. » Dans un vestiaire où l’on parle souvent de malchance après un revers européen, l’aveu tranche.

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Des détails, vraiment ?

Le mot « détails » revient deux fois dans sa bouche. Le tableau d’affichage raconte autre chose. Lille menait 2-1 à la 39e minute grâce au doublé de Soriba Diaoune, 19 ans, devenu ce soir-là le plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue des champions. Entre la 44e et la 61e minute, les Dogues ont encaissé trois buts : Batrakov de la tête juste avant la pause, Lucas Torreira après une erreur de main de Berke Özer, puis Victor Osimhen, ancien attaquant du club, en contre.

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Dix-sept minutes pour passer d’un succès possible à une gifle. Et derrière, plus rien : aucun tir cadré lillois en seconde période. Le premier but turc, lui, était venu d’une relance manquée dès l’entame.

André n’est pas le seul à avoir pointé ces trous d’air. « Ce n’est pas possible de démarrer la seconde période comme ça », a regretté Gaëtan Perrin. Davide Ancelotti a tenu le même discours, version entraîneur : « Nous n’avons pas la capacité de gérer les moments. »

LOSC en Ligue des champions : un bilan qui interroge le niveau

Le constat d’André s’appuie sur des chiffres têtus. Après le 2-3 contre le Betis et le 3-0 encaissé face à Arsenal, Lille compte zéro point et dix buts encaissés en trois sorties. Au soir de cette 3e journée, le club pointe au 35e rang sur 36 de la phase de ligue. Le contexte n’aide pas : Ethan Mbappé était suspendu, Igamane et Ueda blessés.

Il reste cinq matchs pour accrocher une place parmi les 24 premiers, celle qui ouvre les barrages. Cela laisse encore une marge, mais elle se réduit vite. Le prochain rendez-vous se jouera en Norvège, sur le terrain de Bodø/Glimt, dans deux semaines. Le LOSC n’y aura plus le droit de parler de détails.

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