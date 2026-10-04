Le stade Pierre-Mauroy accueille le LOSC depuis août 2012. Posé à Villeneuve-d’Ascq, il offre un peu plus de 50 000 places pour le football et cache sous son toit amovible une salle de spectacle. Depuis 2022, il porte aussi un nom commercial, Decathlon Arena.

Du Grand Stade à la Decathlon Arena

Inauguré le 17 août 2012 par un LOSC-Nancy de Ligue 1, l’équipement s’appelle d’abord Grand Stade Lille Métropole. Il prend le 21 juin 2013 le nom de Pierre Mauroy, ancien maire de Lille et Premier ministre, mort quelques jours plus tôt.

Le 24 juin 2022, la Métropole européenne de Lille (MEL), propriétaire de l’enceinte, signe avec Decathlon un contrat de nommage de cinq ans, selon le communiqué de la Métropole. La presse spécialisée évoque 6 millions d’euros, soit 1,2 million par an. Le contrat arrive à échéance en 2027 et aucune prolongation n’a été annoncée au 4 octobre 2026.

Photo : Davide Ancelotti

Construction et coût du stade Pierre-Mauroy

La MEL a confié le projet à Eiffage, dans le cadre d’un partenariat public-privé de 31 ans qui court jusqu’en 2043. Les architectes Valode & Pistre et Pierre Ferret le dessinent, les terrassements commencent le 27 mars 2010. Le stade et ses parkings ont coûté 282 millions d’euros, 324 millions avec les équipements annexes.

Capacité, toit et Boîte à spectacles

En configuration football, le stade Pierre-Mauroy compte 50 186 places. Son toit, formé de deux demi-toitures rigides, se ferme en une trentaine de minutes. Une moitié de la pelouse peut se soulever et glisser sur l’autre, ce qui transforme l’enceinte en salle de 10 000 à 30 000 places, surnommée la Boîte à spectacles. La transformation prend environ 24 heures.

Records d’affluence et grands événements

Le record pour un match du LOSC date du 14 avril 2019, avec 49 712 spectateurs pour la victoire 5-1 contre le PSG. En 2025-2026, la moyenne en Ligue 1 a atteint 43 092 spectateurs, un record pour le club selon Le Petit Lillois.

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L’enceinte a reçu six matchs de l’Euro 2016, dont Suisse-France (0-0) et le quart de finale Pays de Galles-Belgique (3-1). Elle a aussi accueilli les finales de Coupe Davis 2014, 2017 et 2018, la phase finale de l’EuroBasket 2015, cinq matchs de la Coupe du monde de rugby 2023, le handball des Jeux olympiques de 2024, des quarts aux finales, et la finale de la Coupe de France 2024.

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Le loyer du LOSC, un dossier sensible

Le LOSC est locataire du stade Pierre-Mauroy. Son loyer, fixé en 2009 dans le contrat de partenariat, tourne autour de 6,5 millions d’euros par an selon la MEL. En 2023, Olivier Létang suspend une partie des paiements en invoquant l’état de la pelouse et des loges. Damien Castelain, alors président de la MEL, refuse toute renégociation.

De son côté, le tribunal administratif de Lille a condamné la MEL, le 31 août 2023, à verser environ 28,5 millions d’euros à Elisa, la filiale d’Eiffage qui exploite le stade. Classée 16e des pelouses de Ligue 1 la saison précédente, la surface de jeu a été entièrement changée fin juillet 2026, avant LOSC-PSG (2-2) le 28 août.

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Avant Pierre-Mauroy, Henri-Jooris et Grimonprez-Jooris

Le LOSC a d’abord joué au stade Henri-Jooris, démoli en 1975, puis à Grimonprez-Jooris, près de la Citadelle, jusqu’au 15 mai 2004. Le projet de reconstruction étant bloqué par des recours, le club s’installe au Stadium Nord de Villeneuve-d’Ascq jusqu’en 2012 et reçoit ses adversaires de Ligue des champions 2005-2006 au Stade de France.

Questions fréquentes sur le stade Pierre-Mauroy

Quelle est la capacité du stade Pierre-Mauroy ?

50 186 places pour le football, de 10 000 à 30 000 en configuration salle.

Pourquoi le stade s’appelle-t-il Decathlon Arena ?

La Métropole européenne de Lille a vendu le nom à Decathlon en 2022, pour cinq ans. Le nom de Pierre Mauroy reste associé à l’enceinte.

Quel est le record d’affluence du stade Pierre-Mauroy ?

Pour le LOSC, 49 712 spectateurs contre le PSG, le 14 avril 2019.

À qui appartient le stade Pierre-Mauroy ?

À la Métropole européenne de Lille. Il est exploité par Elisa, filiale d’Eiffage, jusqu’en 2043. Toute l’actualité du club est sur notre page LOSC.