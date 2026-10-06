Accueil - LOSC - Mercato LOSC : Une offre de 12M€ de Fenerbahçe pour Ethan Mbappé ?

L’avenir d’Ethan Mbappé pourrait s’animer dans les prochains mois. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2027, l’ailier de 19 ans aurait été proposé à Fenerbahçe par des intermédiaires en vue du mercato hivernal.

Mercato LOSC : Ethan Mbappé plaît à Fenerbahçe

Après trois ans passés dans le nord de la France, Ethan Mbappé pourrait quitter les rangs du LOSC Lille dans les mois à venir. D’après les informations de Transferfeed, l’entourage de l’ancien milieu de terrain du PSG multiplie les efforts afin de lui trouver un nouveau club, alors qu’il est dans les derniers mois de son contrat au Domaine de Luchin.

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L’international espoir français n’a toujours pas prolongé son bail et Olivier Letang, le président des Dogues, n’a pas non plus ouvert les négociations avec les proches du joueur de 19 ans. À en croire la source britannique, les représentants de Mbappé auraient déjà commencé à s’activer pour un départ à l’étranger, spécialement en Turquie, où ils entretiendraient de bonnes relations avec certains décideurs de Fenerbahçe.

Les services du cadet de Kylian Mbappé auraient ainsi été proposés aux dirigeants du Fener, qui auraient placé le protégé de Davide Ancelotti sur leur liste de suivi. En attendant de formuler une offre proprement dite, le club turc évalue les rapports techniques du transfert.

« Mardi, des agents ont suggéré l’arrivée d’Ethan Mbappé, l’ailier de 19 ans, à Fenerbahçe. Le club recherche des joueurs de moins de 23 ans, car son quota de joueurs étrangers est atteint, et le joueur de Lille a été ajouté à la liste des transferts, son contrat expirant à la fin de la saison. Fenerbahçe n’a pas encore décidé de tenter un transfert pour l’international français des moins de 21 ans. Une décision concernant une éventuelle offre sera prise après que le comité de suivi des joueurs et le directeur sportif, Oğuz Çetin, auront remis leurs rapports. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est de 12 millions d’euros », explique le site sportif.

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Là où le transfert prend tout son intérêt, c’est sur le volet quota. Le championnat turc impose des restrictions sur le nombre de joueurs étrangers. Toutefois, la fédération autorise des places supplémentaires (quota + 4) pour les joueurs étrangers de moins de 23 ans. À 19 ans, Ethan Mbappé coche donc parfaitement cette case.

Davide Ancelotti compte sur Mbappé et souhaite le voir progresser

Ethan Mbappé monte en puissance avec le LOSC et ses prestations ne laissent plus grand monde indifférent. Olivier Letang et les décideurs lillois entendent toujours prolonger leur jeune attaquant, mais l’apparition de prétendants pourrait peser sur les discussions à mesure que l’échéance de son contrat se rapproche. Le natif de Montreuil est entré dans la dernière année de son engagement avec le LOSC.

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La direction nordiste souhaite le conserver sur le long terme et Olivier Letang avait confirmé cet été l’existence de discussions avec le joueur et son entourage. Aucun accord concernant une prolongation n’a toutefois été officialisé. Et Fenerbahçe se positionne déjà pour le recruter dès cet hiver. De son côté, le LOSC Lille est fixé et devra prendre une décision concernant Ethan Mbappé : soit le laisser partir libre, soit le prolonger rapidement ou le vendre en janvier pour encaisser quelques millions d’euros.

Cela dépendra des futurs résultats des Dogues cette saison, mais surtout des prestations du joueur. Depuis le début de ce nouvel exercice, Mbappé a pris part à six matchs toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive. Davide Ancelotti, l’entraîneur lillois, compte sur lui et souhaite le voir progresser pour mener à bien les objectifs des Dogues.

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Pour rappel, Ethan Mbappé s’est blessé avec l’équipe de France Espoirs, lors des qualifications de l’Euro U21, souffre d’une entorse à la cheville et est en ce moment en soins.