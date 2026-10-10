LOSC : Ancelotti tient le remplaçant parfait d’Ethan Mbappé

La blessure d’Ethan Mbappé ouvre une porte importante à Dilane Bakwa au LOSC. Arrivé en prêt de Nottingham Forest cet été, l’ancien Strasbourgeois pourrait avoir l’occasion de prouver à Davide Ancelotti qu’il a sa place dans le onze des Dogues.

LOSC : Ethan Mbappé blessé, une occasion en or pour Dilane Bakwa

Touché lors du rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Ethan Mbappé avait été contraint de quitter prématurément ses partenaires. Une blessure qui avait suscité quelques inquiétudes du côté de Lille, alors que l’ancien milieu offensif du PSG commençait à trouver sa place dans l’effectif nordiste.

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Mais les dernières nouvelles sont encourageantes. Présent en conférence de presse jeudi, Davide Ancelotti a donné des précisions sur la nature de sa blessure et sur les délais envisagés pour son retour à la compétition.

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« Son problème se situe au niveau de l’avant du pied, plus que de la cheville. Mais c’est vrai que les deux sont affectés. On va voir si on le récupère pour le match contre Brest (le 17 octobre). Il y a aussi sa suspension en Ligue des Champions qui lui donnera un peu plus de temps pour récupérer », a notamment expliqué le technicien italien.

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Le LOSC espère donc récupérer Ethan Mbappé dès la réception du Stade Brestois, le 17 octobre. Si ce rendez-vous arrive trop tôt, le déplacement à Monaco, prévu le 25 octobre, pourrait constituer une autre occasion de retrouver la compétition. En attendant, Dilane Bakwa, prêté par Nottingham Forest, pourrait avoir un sacré coup à jouer au sein du secteur offensif du LOSC Lille.

Davide Ancelotti attend beaucoup de Dilane Bakwa au LOSC

Arrivé cet été sous la forme d’un prêt en provenance de Nottingham Forest, Dilane Bakwa pourrait profiter des prochaines semaines pour gagner du temps de jeu. Avec la blessure d’Ethan Mbappé, forfait pour la réception du Havre AC, le joueur de 24 ans dispose d’une occasion de s’imposer sur le côté droit de l’attaque lilloise. Interrogé sur cette opportunité, l’entraîneur lillois a affiché sa confiance envers son joueur en conférence de presse jeudi.

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« Dans ces moments-là, il a cette possibilité de montrer ses qualités. J’attends beaucoup de lui parce que je connais ses qualités. Il a de l’expérience dans la compétition et c’est un joueur qui peut être très décisif avec son jeu offensif », a déclaré le fils de Carlo Ancelotti. L’ancien coach adjoint du Real Madrid a également insisté sur les qualités collectives du natif de Créteil, avant de saluer son intégration réussie dans le vestiaire.

« C’est un joueur généreux, qui sait défendre et qui donne de l’équilibre à l’équipe. Il a une attitude très positive dans le vestiaire et il s’est très bien intégré. Ses coéquipiers l’apprécient beaucoup pour son caractère. Il est toujours très positif. Donc évidemment, j’ai beaucoup d’attentes envers Dilane Bakwa », a ajouté Ancelotti.

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D’autant plus que le LOSC Lille entamera samedi, face au Havre (17h15), une série de huit matches en vingt-neuf jours, jusqu’à la prochaine trêve internationale. L’occasion apparait dès lors toute trouvée pour lui de reprendre le fil de sa carrière, brillante lors de sa dernière saison en France (6 buts et 9 passes décisives en 30 matches de L1 avec Strasbourg en 2024-2025) et plus contrastée en Angleterre (2 passes en 24 matches avec Nottingham Forest).