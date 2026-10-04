Accueil - LOSC - Histoire du LOSC : de la fusion de 1944 à l’ère Davide Ancelotti

L’histoire du LOSC commence pendant la guerre, par un mariage de raison. Le 23 septembre 1944, l’Olympique lillois et le SC Fives, deux clubs de première division affaiblis par le conflit, fusionnent. Le nouveau club gagnera quatre titres de champion de France et six Coupes de France, mais connaîtra aussi six descentes en deuxième division.

1944, la fusion qui ouvre l’histoire du LOSC

Le club s’appelle d’abord Stade lillois, puis adopte en novembre 1944 le nom de Lille Olympique Sporting Club, selon l’encyclopédie Wikipédia. Le blanc et le rouge viennent de l’Olympique lillois, le bleu du SC Fives.

Le surnom de Dogues est plus ancien que le club. Il remonte à l’Olympique lillois, dans les années 1920, et saluait la combativité des joueurs. Le dogue n’apparaît sur l’écusson qu’en 1981.

L’âge d’or des années 1950

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La première décennie reste la plus riche de l’histoire du LOSC. Champion de France dès 1946, avec la Coupe en prime, le club gagne encore la Coupe de France en 1947, 1948, 1953 et 1955, puis un deuxième titre de champion en 1954. André Cheuva dirige l’équipe de 1946 à 1958. Jean Baratte, l’attaquant vedette de l’époque, demeure le meilleur buteur du club avec 224 buts.

Descentes et années de disette

La chute est brutale. Lille descend en 1956, 1959, 1968, 1972, 1977 et 1997. Le 23 juin 1969, le club renonce même au statut professionnel. En 1980, il devient une société d’économie mixte dont la ville est l’actionnaire majoritaire, présidée par Jacques Dewailly jusqu’en 1990.

La remontée de 2000, avec seize points d’avance en deuxième division sous Vahid Halilhodžić, ouvre une autre période. Le club est privatisé, et Michel Seydoux en prend la présidence en 2002. Il la gardera quinze ans.

Puel, Garcia et le doublé de 2011

Claude Puel, entraîneur de 2002 à 2008, installe le LOSC en Europe. Il qualifie le club deux saisons de suite pour la Ligue des champions et l’emmène pour la première fois en huitièmes de finale en 2007.

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Rudi Garcia offre ensuite le printemps le plus fou de l’histoire du LOSC : un doublé coupe et championnat en mai 2011, le premier titre depuis 57 ans, porté par Eden Hazard et Yohan Cabaye. L’année suivante, le club quitte le Stadium Nord pour le Grand Stade, futur stade Pierre-Mauroy.

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Lopez, Galtier et le titre de 2021

Gérard Lopez rachète le club en janvier 2017. Les dépenses s’envolent, la DNCG intervient, et l’équipe ne termine que 17e de Ligue 1 en 2018. Christophe Galtier, arrivé fin 2017, reconstruit le groupe.

En mai 2021, l’équipe de Galtier coiffe le PSG d’un point à la dernière journée et décroche le quatrième titre de champion du club, puis le Trophée des champions l’été suivant. Le détail de ces sacres figure dans notre article sur le palmarès du LOSC. Entre-temps, en décembre 2020, Lopez a cédé le club au fonds Merlyn Partners, et Olivier Létang en a pris la direction.

De Fonseca à Davide Ancelotti, la suite de l’histoire du LOSC

Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca puis Bruno Génésio se succèdent sur le banc. Génésio installe Lille dans le haut du classement : cinquième en 2025, puis troisième en 2026 avec 61 points, ce qui ouvre directement les portes de la C1.

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Propriétaire du LOSC : Merlyn Partners, Létang et l’actionnariat

Génésio parti en fin de contrat, Davide Ancelotti, fils de Carlo, est nommé en juin 2026 avec un contrat jusqu’en 2028. Il découvre la scène européenne dès septembre, un parcours à suivre dans notre article sur le LOSC en Ligue des champions.

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Les records de l’histoire du LOSC

Marceau Somerlinck détient le record de matchs joués sous le maillot lillois, avec 433 rencontres. Jean Baratte reste le meilleur buteur. Le record d’affluence date du 14 avril 2019, avec 49 712 spectateurs pour la victoire 5-1 contre le PSG à Pierre-Mauroy.

Questions fréquentes sur l’histoire du LOSC

Quand le LOSC a-t-il été fondé ?

L’histoire du LOSC commence le 23 septembre 1944, avec la fusion de l’Olympique lillois et du SC Fives.

Pourquoi les joueurs du LOSC sont-ils appelés les Dogues ?

Le surnom vient de l’Olympique lillois, dans les années 1920. Selon la tradition, il évoque la combativité des joueurs.

Combien de fois le LOSC a-t-il été champion de France ?

Quatre fois, en 1946, 1954, 2011 et 2021.

Qui entraîne le LOSC en 2026-2027 ?

Davide Ancelotti, nommé en juin 2026 après le départ de Bruno Génésio. Toute l’actualité du club est sur notre page LOSC.