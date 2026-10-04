Accueil - LOSC - Palmarès du LOSC : quatre titres de champion et six Coupes de France

Le palmarès du LOSC compte quatre titres de champion de France, six Coupes de France et un Trophée des champions. L’essentiel a été gagné en deux vagues, la décennie qui suit la fusion de 1944 puis les années Garcia et Galtier. Aucun trophée n’est venu s’y ajouter en 2025 ni en 2026.

Les quatre titres de champion de France

Dès la première saison d’après-guerre, en 1946, Lille réussit le doublé coupe et championnat, en devançant Saint-Étienne et Roubaix-Tourcoing. Huit ans plus tard, l’équipe d’André Cheuva s’appuie sur une défense de fer, 22 buts encaissés en 34 journées, pour s’offrir une deuxième couronne.

Il faut ensuite attendre 57 ans. Sous Rudi Garcia, Lille boucle la saison 2010-2011 avec 76 points, huit de plus que Marseille. Le titre est assuré à Paris le 21 mai, sur un score de parité (2-2) où marquent Ludovic Obraniak et Moussa Sow.

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Dix ans plus tard, le groupe de Christophe Galtier devance le PSG d’un point, avec 83 unités, un record pour Lille. Le sacre tombe à la 38e journée, sur la pelouse d’Angers (2-1), sur des buts de Jonathan David puis de Burak Yilmaz, selon le compte rendu de la Ligue 1.

Lille compte aussi six places de dauphin, dont quatre années consécutives de 1948 à 1951, puis en 2005 et en 2019.

Six Coupes de France au palmarès du LOSC

Palmarès du LOSC : quatre titres de champion et six Coupes de France 6

Cinq finales sont gagnées à Colombes en dix ans : 4-2 contre le Red Star en 1946, 2-0 contre Strasbourg en 1947, 3-2 contre Lens en 1948, 2-1 contre Nancy en 1953 et 5-2 contre Bordeaux en 1955. En 2011, au Stade de France, Obraniak donne au club sa sixième coupe, aux dépens du PSG (1-0).

Les Dogues ont perdu deux finales, en 1945 et en 1949, toutes deux contre le Racing Club de Paris. Il a aussi atteint la finale de la Coupe de la Ligue en 2016, perdue contre le PSG.

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Le Trophée des champions de 2021

Battu 5-4 par Marseille à Tanger en 2011 après avoir mené 3-1 à cinq minutes du terme, Lille prend sa revanche dix ans plus tard en Israël, à l’été 2021. Face au PSG, invaincu dans l’épreuve depuis huit éditions, Xeka signe l’unique but de la rencontre.

Les autres lignes du palmarès du LOSC

Le club a été champion de deuxième division en 1964, 1974, 1978 et 2000. Il a gagné la Coupe Intertoto en 2004 contre l’União de Leiria (0-0, puis 2-0 après prolongation) et la Coupe Gambardella, chez les jeunes, en 1960.

Le bilan européen des Dogues

Lille n’a jamais soulevé de trophée continental. En Ligue des champions, les Dogues n’ont jamais franchi le cap des huitièmes de finale. Leur meilleur parcours continental reste un quart de finale de Ligue Europa Conférence, en 2024, perdu aux tirs au but face à Aston Villa.

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FAQ : le palmarès du LOSC en bref

Combien de championnats de France Lille a-t-il remportés ?

Quatre sacres : 1946 et 1954, puis 2011 et 2021.

Le LOSC a gagné combien de Coupes de France ?

Six : trois de rang de 1946 à 1948, puis 1953, 1955 et 2011.

À quand remonte le dernier titre lillois ?

Le Trophée des champions 2021, gagné face au PSG en Israël sur un but de Xeka.

Lille a-t-il un titre européen ?

Non. La seule ligne européenne du palmarès lillois est la Coupe Intertoto 2004. Les dernières nouvelles des Dogues sont à suivre sur notre rubrique dédiée au LOSC.