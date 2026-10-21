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Le LOSC menait 2-1 à la 39e minute grâce à un doublé de Soriba Diaoune, 19 ans. Il a fini par céder 2-4 devant Galatasaray, mercredi soir au stade Pierre-Mauroy, et c’est Victor Osimhen, l’ancien Dogue, qui a mis fin au suspense de Lille-Galatasaray à l’heure de jeu. Troisième revers en trois journées de Ligue des champions pour les hommes de Davide Ancelotti, toujours sans le moindre point.

Victor Osimhen a marqué contre son ancien club, le LOSC.

Lille-Galatasaray : comment le LOSC a laissé filer son avance

La soirée avait pourtant mal débuté. Yunus Akgün ouvre le score dès la 2e minute. Diaoune répond cinq minutes plus tard, servi par Alexsandro, puis donne l’avantage aux Dogues à la 39e sur une passe d’Hákon Arnar Haraldsson. Pour sa première titularisation en Ligue des champions, la deuxième seulement chez les professionnels, l’attaquant a converti ses deux premiers tirs.

Tout bascule autour de la pause. Aleksey Batrakov égalise juste avant la mi-temps (44e), sur un service de Roland Sallai. Peu après la reprise, Lucas Torreira dévie de la tête un corner de Gabriel Sara au premier poteau. Nabil Bentaleb a lâché son marquage, Berke Özer se laisse surprendre par une balle à sa portée, et Galatasaray repasse devant.

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Le quatrième but tombe sur un contre. Batrakov remonte une trentaine de mètres, Osimhen combine avec Barış Alper Yılmaz et frappe fort à l’entrée de la surface. Le ballon, légèrement dévié par Alexsandro, lobe Özer. Le gardien lillois aura encaissé quatre buts sur les quatre premiers tirs cadrés stambouliotes.

Osimhen n’a pas célébré son but contre le LOSC

Pas de célébration. Le Nigérian a simplement formé un cœur avec ses doigts en direction des tribunes. Il n’a passé qu’une saison dans le Nord, en 2019-2020, le temps de marquer 18 buts en 38 matches avant de partir pour Naples. Ce but est son premier en Ligue des champions cette saison, après une blessure contre le Sporting et une soirée muette face au Barça.

Osimhen aurait pu repartir avec un doublé. Son lob à la 69e a été refusé pour un hors-jeu net, puis il lui a manqué quelques centimètres pour reprendre un centre d’Ismail Jakobs.

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Pourquoi Giroud n’était pas titulaire face à Galatasaray ?

Olivier Giroud a démarré sur le banc. Aucune blessure n’a été annoncée pour expliquer ce choix de Davide Ancelotti, qui a préféré lancer Diaoune en pointe et Calvin Verdonk à gauche de la défense, à la place de Romain Perraud. À 40 ans, le champion du monde 2018 avait joué samedi face à Brest, où il avait égalisé sur penalty. Il est entré à la 62e minute à la place de Ngal’ayel Mukau, alors que Lille était déjà mené de deux buts.

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Le LOSC 35e du classement de la phase de ligue

Zéro point en trois matches, six buts de différence négative : Lille pointe provisoirement au 35e rang, avant les rencontres de 21 heures. Galatasaray décroche sa première victoire et grimpe à la 24e place, la dernière qualificative pour les barrages. Le contraste avec la Ligue 1, où les Dogues figurent dans le groupe de tête, ne cesse de se creuser.

Cette défaite est aussi une première. Lille n’avait jamais perdu contre un club turc en compétition européenne officielle (deux victoires, quatre nuls). Galatasaray, lui, n’avait plus gagné en France depuis un succès 1-0 à Nantes en Ligue des champions, lors de la saison 2001-2002. La rencontre se jouait sous haute surveillance, après les violences du 17 octobre à Lille, comme nous l’expliquions dans notre avant-match.

Les notes des Lillois

Soriba Diaoune (7) : deux tirs, deux buts. Le seul Lillois à avoir fait trembler les filets turcs, remplacé par Gaëtan Perrin à la 75e.

deux tirs, deux buts. Le seul Lillois à avoir fait trembler les filets turcs, remplacé par Gaëtan Perrin à la 75e. Hákon Arnar Haraldsson (6) : la passe décisive du 2-1 pour Diaoune.

la passe décisive du 2-1 pour Diaoune. Alexsandro (5) : passeur sur l’égalisation, décisif devant Osimhen à la 63e, mais sa déviation trompe son gardien sur le quatrième but.

passeur sur l’égalisation, décisif devant Osimhen à la 63e, mais sa déviation trompe son gardien sur le quatrième but. Nabil Bentaleb (4) : averti dès la 21e, il perd Torreira sur le troisième but.

averti dès la 21e, il perd Torreira sur le troisième but. Berke Özer (3) : quatre tirs cadrés, quatre buts. Fautif sur le 2-3, il n’a réalisé son premier arrêt qu’à la 76e.

quatre tirs cadrés, quatre buts. Fautif sur le 2-3, il n’a réalisé son premier arrêt qu’à la 76e. Olivier Giroud (4, entré à la 62e) : entré avec Lille mené 2-4, il n’a pas pesé sur le résultat.

Toute l’actualité des Dogues est à suivre dans notre rubrique LOSC.