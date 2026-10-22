Accueil - Mercato OM - Vente de l’OM par McCourt : ce qui est vrai, ce qui circule

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Un chantier à 70 millions d’euros annoncé mercredi, et des bruits de la vente de l’OM qui ne retombent pas. La vente du club phocéen par Frank McCourt revient dans toutes les conversations, alors que l’OM, lui, présente des projets à plusieurs années. Entre la parole officielle et ce qui se raconte, l’écart est large.

Vente OM : la position officielle du club

La ligne n’a pas bougé. Depuis son arrivée à la présidence en juillet, Stéphane Richard répète que le club n’est pas à vendre. Il ajoute que McCourt reste prêt à accueillir de nouveaux partenaires au capital, après une dizaine d’années comme quasi-unique actionnaire. Il assure aussi que l’Américain couvrira les pertes prévues cette saison. Ouvrir le capital à des minoritaires n’est pas céder le club : la nuance compte.

Mercredi, Richard a présenté un nouvel organigramme et chiffré pour la première fois le futur centre d’entraînement appelé à remplacer la Commanderie, autour de 70 millions d’euros. « Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet », a-t-il assuré. Un terrain a été repéré, sans calendrier ni montage financier connus.

À voir

PSG : Kvaratskhelia blessé, Paris tranche pour son avenir

Ce qui est établi aussi : McCourt a racheté l’OM en octobre 2016 pour environ 45 millions d’euros, et ses investissements depuis sont estimés à plus de 800 millions. En juin, la DNCG a encadré la masse salariale et les indemnités de transfert du club pour 2026-2027. Le prochain passage devant le gendarme financier est attendu entre fin novembre et début décembre.

Lire aussi : OM : Kamissoko, le pari à 20 M€ que McCourt peut encaisser

Frank McCourt vendeur en 2027 ? Ce qui circule

Rien de ce qui suit n’a été confirmé par le propriétaire. Selon des informations relayées ces derniers jours dans la presse marseillaise, l’Américain ne voudrait plus combler chaque saison les pertes du club et des discussions porteraient sur une cession possible en 2027. Deux paris de départ auraient échoué : des droits télé de la Ligue 1 attendus autour d’un milliard d’euros par an, et une Ligue des champions qui devait se rapprocher d’une ligue fermée à l’américaine.

Le prix reste le vrai blocage. En mars, une valorisation de 1,2 milliard d’euros a circulé, avec l’idée d’une entrée à 30 % pour 400 millions. Aucun acheteur n’a été nommé, et aucune offre chiffrée n’a été rendue publique.

Le PSG, l’étalon qui fausse les comparaisons

Pour situer ce 1,2 milliard, un repère : fin 2023, le fonds américain Arctos est entré à hauteur de 12,5 % au capital du PSG sur une valorisation d’environ 4,25 milliards d’euros. Paris restait alors sur un titre de champion de France. L’OM, sous contrainte de la DNCG, ne présente pas ce profil à un acheteur, et aucun acheteur ne s’est manifesté publiquement au prix évoqué.

À voir

Juventus-Stade Rennais : sans Lepaul, Haise joue gros à Turin

Le paradoxe tient en une phrase : un club décrit comme à vendre annonce un équipement qui ne sortira de terre que dans plusieurs années. Le projet peut servir à valoriser le club avant une cession, comme il peut signaler que McCourt compte rester. À ce jour, aucun document ni déclaration ne permet de trancher.