OM : Jérémy Mathieu fracasse Marseille et sa gestion

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Ancien footballeur et supporter de l’OM, Jérémy Mathieu tape sur la gestion du club phocéen après avoir coupé Troyes-OM à la mi-temps. Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien international français a trouvé la rencontre « trop horrible » et dénonce une organisation qu’il juge défaillante.

Une soirée devant l’OM qui a tourné court pour Jérémy Mathieu

On peut aimer un club et le voir tel qu’il est. Jérémy Mathieu, lui, a vite perdu patience devant Troyes-OM, un match qui ne lui a rien offert. Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien défenseur raconte avoir éteint sa télévision dès la pause, tant la rencontre lui paraissait fade et sans intérêt.

« Le dernier match devant lequel je me suis vraiment fait chier, c’était Troyes-Marseille. J’ai arrêté à la mi-temps. C’était trop horrible. Je suis désolé de le dire, parce que je suis supporter de l’OM en plus », a-t-il déclaré. Cash. Ce supporter exigeant n’a visiblement aucune envie de sacrifier 90 minutes à une prestation qu’il trouve décevante, même par simple fidélité.

Une gestion marseillaise dans le viseur de l’ancien international

Mathieu ne s’en tient pas au contenu du match, il met en cause le fonctionnement même du club. L’ancien joueur du FC Barcelone ne se contente pas de regretter le spectacle sur la pelouse, il s’inquiète aussi pour l’entraîneur et pour l’institution marseillaise. « Ça me fait chier pour le coach et pour le club. Marseille est très mal géré », a-t-il lâché.

Tout se joue dans cette phrase, qui résume sa prise de position. Le jugement est sévère pour la direction de l’Olympique de Marseille, mais Jérémy Mathieu ne cite ni décision ni responsable précis. S’il s’est réservé de pointer du doigt un responsable direct de la galère que traverse Marseille, le joueur retraité relève tout de même une situation réelle.

Un résultat positif qui n’efface pas la frustration

Le paradoxe de Troyes-OM, c’est son dénouement. Jérémy Mathieu a décroché à la pause, et pourtant Marseille s’est finalement imposé 2-0, avec des buts inscrits en seconde période. Le résultat est favorable aux Phocéens, certes, mais le jeu n’a pas séduit ce supporter particulier, dont le jugement sur la qualité du spectacle reste inchangé malgré cette victoire.

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Ce décalage entre le score et la qualité perçue du spectacle montre qu’une victoire ne suffit pas toujours à dissiper tous les doutes autour d’une équipe. Dans ses déclarations, Mathieu ne conteste pas du tout le résultat final. Ce sont le contenu proposé et la gestion globale du club qui l’irritent bien plus.

Un regard critique sur les exigences marseillaises

Ancien international français, passé notamment par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, Jérémy Mathieu s’est ensuite tourné vers l’encadrement des jeunes, avec une activité d’éducateur auprès des U15 à Aix-en-Provence. Il ne juge donc plus seulement en tant qu’ancien professionnel. Sa propre expérience de terrain et ses attentes de supporter marseillais colorent désormais aussi son regard sur le football.

Ses propos rappellent la pression qui pèse sur l’OM, où tout passe au crible : résultats, contenu des matchs, choix de gestion. C’est d’abord une insatisfaction clairement et publiquement exprimée, et un simple résultat positif ne suffira pas au club pour y répondre vraiment.