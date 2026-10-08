Accueil - Mercato OM - ASSE : Elyes Dhaoui, le coup surprise de Cathro face à Rodez ?

La réception de Rodez, samedi, pourrait permettre à Elyes Dhaoui d’effectuer une première apparition dans le groupe professionnel de l’ASSE. Le jeune milieu tunisien a profité de la trêve internationale et de l’amical contre le FC Sion pour se rapprocher des plans de Ian Cathro.

ASSE : Une trêve qui ouvre les portes du groupe pro à Dhaoui

À L’Étrat, la période internationale n’a pas seulement servi à gérer les absences. Elle a aussi permis à plusieurs jeunes de la réserve de travailler avec les professionnels, parmi lesquels Elyes Dhaoui, arrivé dans le Forez quelques semaines plus tôt. C’est ce que révèle Peuple Vert ce matin, qui souligne l’occasion saisie par le milieu de 18 ans lors de la victoire contre le FC Sion en match amical.

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Cette rencontre a effectivement constitué un rendez-vous important pour le Tunisien. Titulaire au milieu aux côtés de Maxime Bernauer, il a disputé 73 minutes dans une équipe profondément remaniée avant de céder sa place à Lamine Sonko. Une expérience intéressante, d’autant que Ian Cathro avait déjà pu l’observer durant plusieurs séances d’entraînement avec le groupe professionnel.

Contre Sion, Dhaoui a laissé quelques traces

Sur le terrain, Elyes Dhaoui n’a pas simplement profité d’un onze expérimental pour apparaître sur une feuille de match. Il s’est montré dans le jeu, notamment sur une action où, après avoir fixé son adversaire, il a décalé Thierno Ballo, dont le centre a ensuite permis à João Ferreira de se retrouver en position favorable.

Quelques instants plus tard, le jeune milieu est même passé tout près de marquer de la tête sur corner, mais le ballon a été sauvé sur sa ligne par un défenseur suisse. Ces séquences ne suffisent évidemment pas à lui garantir une place contre Rodez. Elles constituent néanmoins des arguments supplémentaires pour un joueur encore en phase d’adaptation au football français.

Avant le match contre le FC Sion, Cathro avait d’ailleurs expliqué que cette rencontre devait notamment permettre aux jeunes de bénéficier de temps de jeu. « C’est intéressant pour les jeunes joueurs », avait déclaré l’entraîneur stéphanois.

Un milieu où chaque place devra être gagnée

La situation de l’effectif pourrait toutefois donner un petit coup de pouce à Dhaoui. Mahmoud Jaber poursuit sa reprise et reste incertain pour la réception de Rodez, tandis qu’Adam Baalal revient d’une période particulièrement chargée avec le Maroc U20.

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Le jeune milieu marocain a enchaîné quatre rencontres et 338 minutes durant son rassemblement, ce qui pourrait conduire le staff à surveiller attentivement son état de fraîcheur. Mais Cathro dispose encore de plusieurs solutions dans l’entrejeu.

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Maxime Bernauer, Tamar Svetlin ou encore d’autres éléments peuvent prétendre à une place dans le groupe. L’absence éventuelle de Jaber ne transforme donc pas automatiquement Dhaoui en titulaire, ni même en joueur assuré d’être convoqué. La concurrence demeure réelle et, surtout, la décision finale appartient au technicien écossais.

Un contrat jusqu’en 2029 et déjà 32 matches en D1

Le contexte autour du joueur mérite également d’être rappelé. L’ASSE a officialisé l’arrivée d’Elyes Dhaoui le 4 septembre 2026 en provenance de l’Olympique Béja. Le milieu tunisien, alors âgé de 18 ans, s’est engagé professionnellement jusqu’en 2029 et devait initialement poursuivre sa progression avec la réserve.

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Son expérience n’est toutefois pas celle d’un joueur totalement novice. Avant de rejoindre Saint-Étienne, Dhaoui avait déjà disputé 32 rencontres de première division tunisienne avec l’Olympique Béja, après avoir découvert l’élite à seulement 16 ans. Cette expérience senior constitue un élément intéressant au moment d’évaluer sa capacité à franchir progressivement le cap vers le football professionnel français.

Une présence dans le groupe serait déjà un signal fort

Pour l’heure, rien ne permet donc d’affirmer qu’Elyes Dhaoui sera présent sur la feuille de match face à Rodez. Son apparition dans le groupe professionnel contre Sion, ses 73 minutes disputées et les absences susceptibles de toucher le milieu constituent des éléments favorables, mais pas une garantie.

Le prochain groupe communiqué par Cathro permettra de mesurer concrètement la confiance accordée au jeune Tunisien. Pour un joueur arrivé à Saint-Étienne avec l’objectif de progresser, une convocation représenterait déjà une étape importante.

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Il ne serait pas encore question de bouleverser la hiérarchie du milieu, mais simplement de transformer les premières bonnes impressions en une opportunité officielle. Et dans le football, les occasions de ce genre ont parfois la fâcheuse habitude de ne prévenir personne avant de changer une trajectoire.