Le stade Vélodrome accueille l’OM depuis 1937. Rénové et couvert en 2014, il compte 67 394 places, ce qui en fait le plus grand stade de club en France. Depuis le 2 juillet 2026, il porte le nom commercial de CEPAC Vélodrome.

1937, un stade pour le vélo et le football

Le stade est inauguré le 13 juin 1937 par le ministre Léo Lagrange, avec un match OM-Torino gagné 2-1. Comme son nom l’indique, il possède alors une piste cyclable, supprimée dans les années 1980, rappelle l’encyclopédie Wikipédia. Il est agrandi pour l’Euro 1984, puis pour la Coupe du monde 1998, qui le porte à environ 60 000 places.

La rénovation de 2014

La Ville de Marseille, propriétaire, confie la rénovation à Arema, société créée par Bouygues Construction, dans le cadre d’un partenariat public-privé de trente et un ans. Le stade reçoit un toit complet et passe à 67 394 places. Le coût, annoncé à 267 millions d’euros, a été réévalué bien au-dessus par la chambre régionale des comptes, qui jugeait en 2024 le contrat défavorable à la Ville.

De l’Orange Vélodrome au CEPAC Vélodrome

Stade Vélodrome : capacité, histoire et nouveau nom CEPAC Vélodrome 6

En 2016, Orange signe un contrat de nommage de dix ans. Depuis le 2 juillet 2026, la Caisse d’Épargne CEPAC a pris le relais jusqu’en 2033. « On sait que la population a toujours dit et dira toujours le Vel ou le Vélodrome », a reconnu Christine Fabresse, dirigeante de la Caisse d’Épargne CEPAC, selon Made in Marseille.

Le 18 décembre 2025, le conseil municipal a voté un nouveau bail de quinze ans, du 1er juillet 2026 à 2041. Le loyer fixe passe de 8 à 9,4 millions d’euros par an, avec une part variable indexée sur le chiffre d’affaires du club.

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Affluence et ambiance du stade Vélodrome

Le Vélodrome attire la plus forte affluence de Ligue 1. À la mi-saison 2025-2026, la moyenne atteignait 64 951 spectateurs, avec un taux de remplissage de 98 %. Le record pour l’OM est de 66 312 spectateurs, contre Montpellier le 19 avril 2025.

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Le virage Nord porte le nom de Patrice de Peretti et accueille notamment les MTP et les Dodgers. Le virage Sud, Chevalier Roze, est celui des South Winners et du Commando Ultra’ 84. Les résultats de l’automne 2026 mettent toutefois la patience du public à l’épreuve.

Euro 2016, rugby et Jeux olympiques

Le stade a accueilli six matchs de l’Euro 2016, dont la demi-finale France-Allemagne (2-0) le 7 juillet 2016. Il a reçu des matchs des Coupes du monde de rugby 2007 et 2023, dont France-Namibie (96-0), et neuf rencontres du tournoi olympique de football en 2024.

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Questions fréquentes sur le stade Vélodrome

Quelle est la capacité du stade Vélodrome ?

67 394 places.

Pourquoi le stade s’appelle-t-il CEPAC Vélodrome ?

La Caisse d’Épargne CEPAC a acheté le nom du stade à partir du 2 juillet 2026, jusqu’en 2033.

À qui appartient le stade Vélodrome ?

À la Ville de Marseille. L’OM en est locataire, avec un bail de quinze ans depuis juillet 2026.

Quand le stade Vélodrome a-t-il été inauguré ?

Le 13 juin 1937. Toute l’actualité du club est sur notre page OM.