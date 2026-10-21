Accueil - Mercato OM - OM : nouvel organigramme et centre d’entraînement à 70 M€

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C’est un organigramme OM redessiné que Stéphane Richard a présenté ce mercredi, construit autour d’un directoire resserré et de trois grandes directions. Le président marseillais en a profité pour chiffrer, pour la première fois, le futur centre d’entraînement de l’OM appelé à remplacer la Commanderie : environ 70 millions d’euros.

Organigramme OM : qui compose la nouvelle direction ?

Le directoire compte désormais trois membres. Stéphane Richard le préside. Alban Juster, jusqu’ici directeur général Finance et Compliance, devient directeur général Business et Corporate, lui qui avait déjà tenu la barre du directoire par intérim cette année. Benjamin Arnaud, secrétaire général, complète le trio.

« Cette organisation permet de clarifier les responsabilités de chacun », a fait valoir le président. Il garde la main sur le secrétariat général, les affaires institutionnelles et les relations avec les médias, le développement et les projets internationaux, ainsi que l’innovation et la transformation numérique, pôle confié à Benjamin Prato.

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Le périmètre d’Alban Juster est le plus large de la maison : commercial, finances, ressources humaines, médias, marque, opérations des jours de match, événements au stade avec Mars360, et service juridique. Hors terrain, l’essentiel du fonctionnement du club remonte désormais vers lui.

Grégory Lorenzi récupère le centre de formation

Arrivé de Brest au printemps pour succéder à Medhi Benatia, Grégory Lorenzi pilote la direction sportive. Son champ couvre l’équipe première masculine et le centre de formation, réunis sous une seule autorité. Le détail compte : le poste de liaison entre le groupe pro et les jeunes était tenu par Aziz Mady Mogne, parti récemment avec Bob Tahri dans le grand ménage opéré par la nouvelle direction. Stéphane Richard présente d’ailleurs le développement de la formation comme une priorité de long terme.

La troisième direction concerne les Marseillaises. L’équipe féminine obtient sa propre direction générale, confiée à Stefano Petruzzo, au même niveau que le sportif et le business.

Centre d’entraînement de l’OM : un chantier à 70 millions

Sur l’entraînement, le président n’a pas pris de détour. « Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. »

Un terrain a été repéré, sans que son emplacement soit dévoilé. Aucun calendrier n’a été avancé, et le montage financier reste inconnu. À ce stade, les 70 millions sont une estimation, pas un budget voté.

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Ce volet de l’organigramme OM n’a rien d’anodin. Un investissement de cette taille dans les infrastructures se planifie sur plusieurs saisons, ce qui colle mal avec l’idée d’un actionnaire pressé de vendre. Il remet aussi en perspective les critiques visant la gestion récente de Frank McCourt, à qui l’on reproche plusieurs erreurs de casting. Pour suivre la suite du dossier, rendez-vous sur notre rubrique consacrée à l’OM.

Reste une contrainte très concrète : tant que le nouveau site n’est pas sorti de terre, le groupe de Bruno Genesio continuera de travailler à la Commanderie.

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