Accueil - Mercato OM - Palmarès de l’OM : 9 titres, 10 Coupes de France et la C1 1993

Le palmarès de l’OM compte neuf titres de champion de France, dix Coupes de France, record national, trois Coupes de la Ligue et surtout la Ligue des champions 1993, unique trophée de ce rang pour un club français.

Neuf titres de champion de France

Marseille est sacré en 1937, en 1948, puis en 1971 et 1972 avec Josip Skoblar. Gérard Gili offre les titres de 1989 et 1990, Raymond Goethals est sur le banc pour ceux de 1991 et 1992. Le dernier date de 2010, avec Didier Deschamps et 78 points.

Le titre de 1993, acquis sur le terrain, a été retiré après l’affaire VA-OM. Le club a aussi été champion de deuxième division en 1995, sans pouvoir monter en raison de ses difficultés financières.

Dix Coupes de France au palmarès de l’OM

Palmarès de l’OM : 9 titres, 10 Coupes de France et la C1 1993 6

L’OM détient le record de victoires en Coupe de France : 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976 et 1989. La dernière, le 10 juin 1989 au Parc des Princes, s’est jouée 4-3 contre Monaco. Le club a aussi perdu neuf finales, dont celles de 2006 et 2016 contre le PSG.

Coupes de la Ligue et Trophées des champions

Marseille a gagné les trois Coupes de la Ligue qu’il a disputées en finale, de 2010 à 2012, contre Bordeaux (3-1), Montpellier (1-0) et Lyon (1-0 après prolongation). Il compte deux Trophées des champions, en 2010 contre le PSG et en 2011 contre Lille (5-4), plus celui de 1971, partagé avec Rennes.

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La Ligue des champions 1993 et les finales perdues

Le 26 mai 1993 à Munich, Basile Boli marque de la tête et l’OM bat le Milan AC 1-0, selon l’encyclopédie Wikipédia. Le palmarès de l’OM comprend aussi quatre finales européennes perdues : la Coupe des clubs champions 1991 contre l’Étoile rouge de Belgrade aux tirs au but, la Coupe UEFA 1999 contre Parme, celle de 2004 contre Valence et la Ligue Europa 2018 contre l’Atlético de Madrid.

Le club a encore atteint les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en 2022 et de la Ligue Europa en 2024. Il a gagné la Coupe Intertoto en 2005.

La saison 2025-2026

Aucun trophée n’a enrichi le palmarès de l’OM en 2025 ni en 2026. Cinquième de Ligue 1, le club dispute la Ligue Europa 2026-2027 avec Bruno Genesio, qui prépare le déplacement à Troyes.

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Palmarès de l’OM : les questions fréquentes

Combien de titres de champion de France l’OM a-t-il gagnés ?

Le palmarès de l’OM compte neuf titres, en 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992 et 2010.

Combien de Coupes de France l’OM a-t-il remportées ?

Le palmarès de l’OM compte dix Coupes de France, un record national.

Pourquoi le titre de 1993 a-t-il été retiré ?

À cause de l’affaire VA-OM, une affaire de corruption liée au match Valenciennes-OM.

Quel est le dernier trophée de l’OM ?

La Coupe de la Ligue 2012. Toute l’actualité du club est sur notre page OM.