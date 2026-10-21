Accueil - Mercato OM - OM : Kamissoko, le pari à 20 M€ que McCourt peut encaisser

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Deux titularisations, un premier but en Ligue 1 et déjà une étiquette à 20 millions d’euros. Nouhoum Kamissoko s’est fait une place au milieu de l’OM en huit jours. Pour Frank McCourt, l’éclosion du Malien de 21 ans arrive au bon moment : le club compte sur ses jeunes pour faire rentrer de l’argent.

Nouhoum Kamissoko, de la réserve au but d’Angers

Il y a quelques mois, son nom ne parlait qu’aux habitués du centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Capitaine de la réserve, Kamissoko avait disputé 18 matchs de National 2 la saison passée, pour deux buts. En Ligue 1, son bilan tenait en trois entrées en jeu au printemps, contre Nice, Le Havre et Rennes.

Bruno Genesio l’a lancé d’entrée contre Troyes (2-0), puis l’a reconduit dimanche à Angers. À la 43e minute, il a repris de la tête un corner d’Emerson pour inscrire son premier but dans l’élite et donner l’avantage aux Marseillais, vainqueurs 5-2 au bout du compte. Associé à Tochukwu Nnadi, il a gagné ses duels et ressorti les ballons sans fioritures.

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Les blessures de Pierre-Emile Højbjerg et de Derek Cornelius lui ont ouvert la porte. Il n’a pas tardé à s’y engouffrer.

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Pourquoi le contrat 2029 compte autant pour McCourt

Le détail le plus important de ce dossier date de juillet. Lié à l’OM jusqu’en juin 2027, Kamissoko a prolongé de deux saisons, jusqu’en 2029. Sans cette signature, il aurait abordé l’été prochain avec un an de contrat seulement, et n’importe quel acheteur aurait pu négocier à la baisse. Aujourd’hui, Marseille fixe son prix.

Arrivé en juillet 2023 en provenance des Étoiles du Mandé, une académie de Bamako, il incarne le modèle que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont mis en avant cet été : former ou recruter jeune, faire jouer, puis vendre. Le montant de son arrivée n’a jamais été communiqué. Mais plus un joueur coûte peu, plus sa revente pèse lourd dans les comptes, et c’est la logique que défend l’actionnaire américain.

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20 millions d’euros, une projection et pas une offre

Le chiffre a été lancé sur X par le journaliste Antoine Wargnier : « Il vaut 20 millions d’euros dans six mois pour un club anglais. » Il a ajouté que McCourt « va pouvoir remercier Genesio pour Kamissoko ». Son confrère Romain Canuti lui a répondu d’un ironique « 60 merci ».

À ce stade, aucun club n’a formulé d’offre et aucune approche anglaise n’a été confirmée. Deux titularisations ne font pas une cote de marché. Le milieu doit encore gagner en précision dans le jeu long et peser davantage vers l’avant.

Le calendrier lui offre de quoi convaincre : un déplacement à Sturm Graz en Ligue Europa, puis la réception du Havre. Si Genesio continue de lui faire confiance alors que Højbjerg revient, le prix évoqué ne relèvera plus de la boutade.

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