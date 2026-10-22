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Sergio Rico a vécu lundi soir l’une des pires heures de sa vie. L’ancien gardien du PSG a été attaché à une chaise et menacé par cinq hommes cagoulés lors d’un home-jacking dans sa villa près de Séville, sous les yeux de sa compagne, de ses deux jeunes enfants et de sa belle-mère.

Comment s’est déroulé le home-jacking chez Sergio Rico ?

Tout s’est joué vers 21 heures, le lundi 19 octobre, dans la résidence privée de La Juliana, à Bollullos de la Mitación, à une vingtaine de minutes de Séville. Le portier de 33 ans dînait avec l’influenceuse Alba Silva, leurs enfants âgés de deux ans et quatre mois, et la mère de sa compagne. Les alarmes n’étaient pas branchées.

Gantés, encagoulés, certains armés, les cinq hommes ont surgi dans la maison. La famille a voulu s’enfermer dans une pièce. Peine perdue. Sergio Rico a été immobilisé sur une chaise et sommé de coopérer, pendant une demi-heure à trois quarts d’heure selon les témoignages rapportés en Espagne. Les agresseurs ont emporté bijoux, montres et argent liquide, puis ont filé avec une voiture du couple. À la sortie de la résidence, ils ont encore braqué le vigile.

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La piste d’une bande internationale

Le couple a déposé plainte auprès de la Guardia Civil, à Sanlúcar la Mayor. Les enquêteurs penchent pour un groupe criminel organisé venu de l’étranger, en raison du mode opératoire et de l’accent des assaillants. Ceux-ci seraient passés par l’arrière du mur d’enceinte, dans un angle mort, pour contourner le poste de contrôle. Un repérage préalable, voire une complicité, fait aussi partie des hypothèses. Aucune n’est confirmée.

Sur la violence subie, les récits divergent. Plusieurs chroniqueurs de la télévision espagnole ont décrit une famille rouée de coups. Le joueur, lui, conteste avoir été passé à tabac, sans nier l’agression, et compte s’exprimer plus tard en accord avec les enquêteurs. Très choquée, Alba Silva a été priée de garder le silence le temps de l’enquête.

Après Donnarumma, un autre gardien du PSG ciblé

Le scénario rappelle celui vécu par Gianluigi Donnarumma en juillet 2023. Le gardien italien et sa compagne avaient été ligotés dans leur appartement parisien par des cambrioleurs repartis avec près de 500 000 euros de butin. Un épisode parmi d’autres dans la série de cambriolages visant les joueurs parisiens.

Pour Sergio Rico, l’épreuve s’ajoute à un parcours déjà cabossé. Le 28 mai 2023, le double vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville avait été percuté par un cheval lors du pèlerinage d’El Rocío. Plongé dans le coma, il avait passé plus de deux mois à l’hôpital avant de rechausser les gants. Parti du Paris Saint-Germain en 2024, il s’est ensuite engagé avec Al-Gharafa, au Qatar. Libre depuis la fin de cette aventure, il discutait en septembre avec l’Espanyol Barcelone, sans accord annoncé à ce jour. Retrouvez toute l’actualité du PSG sur Foot Sur 7.

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