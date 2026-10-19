Barça : Lamine Yamal prévient le PSG, Vitinha lui répond sèchement

À la veille d’affronter le PSG en Ligue des Champions, Lamine Yamal a enflammé la toile avec un message à l’endroit du club de la capitale. En conférence de presse, le milieu parisien Vitinha a tenu à répondre au génie barcelonais.

« Paris, j’arrive », Lamine Yamal chauffe déjà les supporters

Dans une vidéo postée sur le compte Snapchat de son coéquipier Jules Koundé, Lamine Yamal a lancé les hostilités à la veille du choc de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Connu pour sa propension à s’exprimer sur les réseaux sociaux avant les matches, l’attaquant barcelonais n’a pas dérogé à la règle.

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Très en forme depuis le début de la saison 2026-2027, l’international espagnol de 19 ans a partagé en story Instagram une capture d’écran d’une partie de Mario Kart World remportée dans l’avion face à ses coéquipiers du Barça à son arrivée à Paris ce lundi. Mais avant de prendre l’avion pour la capitale française, Lamine Yamal a tenu à adresser un petit message taquin aux hommes de Luis Enrique, qu’il va affronter ce mardi soir au Parc des Princes.

🗣️ « Paris, I come ! »



Lamine Yamal et son "anglais bazardé" prévient les abonnés Snapchat de Jules Koundé. 🤣 pic.twitter.com/MZwBISQm9u — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 19, 2026

Via le compte Snapchat de Jules Koundé, blessé et forfait pour cette rencontre, le numéro 10 du Barça a notamment lancé : « Paris, I come ! » (« Paris, j’arrive ! »), en pointant son doigt vers son coéquipier français. En confiance, Yamal a atterri avec le reste de l’équipe de Hansi Flick à Paris, où Vitinha et ses partenaires sont prêts à en découdre.

Vitinha ne craint pas du tout Lamine Yamal

En conférence de presse ce lundi après-midi, Vitinha a évoqué le choc à venir entre le Paris SG et le FC Barcelone comptant pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après l’avoir emporté sur la pelouse de Manchester City, la semaine dernière (2-4), le Paris Saint-Germain va faire face à un nouveau gros morceau, ce mardi soir, puisqu’il affrontera le FC Barcelone.

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Un match vu par beaucoup comme une finale avant l’heure entre le double champion d’Europe en titre et le leader incontesté de la Liga. De son côté, le milieu de terrain portugais reste plus prudent, mais a hâte de disputer cette rencontre. Et même si Lamine Yamal est présenté comme le danger numéro 1 côté catalan, le numéro 17 du PSG refuse de trembler.

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« Je ne dirais pas qu’on a peur. C’est un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu’il fait est incroyable, il est exceptionnel. C’est intéressant de jouer contre ce type de joueurs, mais pas que lui. On va d’abord affronter une grande équipe, pas que Lamine », a nuancé Vitinha cet après-midi.