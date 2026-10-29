Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Enrique et Campos accusés, plusieurs départs en vue ?

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Comme l’été passé, le PSG pourrait perdre plusieurs de ses Titis dans les mois à venir. La faute à la stratégie de Luis Enrique et Luis Campos. Explications.

Mercato PSG : La stratégie de Luis Enrique et Luis Campos pointée du doigt

Le Paris Saint-Germain possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Mais très peu de titis arrivent à intégrer l’équipe première du club de la capitale. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye, parti depuis du côté d’Aston Villa, sont les trois principaux jeunes lancés dans le grand bain par Luis Enrique depuis son arrivée au PSG à l’été 2023.

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Et selon les informations du journal L’Équipe, cet état de fait inquiète en interne dans le centre de formation. À l’exception peut-être de David Boly, intégré en séances cette saison et dans le groupe contre l’Olympique Lyonnais lundi passé (2-0), aucun des vainqueurs parisiens contre Manchester City en Youth League n’est proche de l’équipe première.

Plusieurs formateurs ont été interrogé par le quotidien sportif et ce qui ressort, c’est que l’exposition des Titis est moindre à Paris que lorsqu’ils partent vers d’autres cieux. L’exemple d’Emmanuel Mbemba, qui a fait ses débuts avec le Paris FC, est mis en avant par le média. La volonté de Luis Campos et Luis Enrique de recruter de jeunes éléments sur le marché des transferts est également pointée du doigt.

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Là, on parle des approches estivales pour Adil Hamdani, Lacine Megnan Pavé, sans oublier le recrutement de Dro Fernandez l’hiver dernier. Des mouvements qui sonnent comme un message clair pour les jeunes du centre de formation du PSG : le club est prêt à aller chercher de jeunes talents ailleurs, lance L’Équipe.

La même source rapporte que Luis Campos assiste à tous les matchs de Youth League à domicile, mais les échanges entre le staff de l’équipe première et leurs homologues du centre de formation sont jugés irréguliers et on regrette que la seule réunion entre staffs ait eu lieu il y a plus de deux ans. Au niveau de la direction du Paris Saint-Germain, les dirigeants tempèrent les choses et expliquent que les titis qui partent ont rarement plus de temps de jeu ailleurs.

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C’est le cas notamment de Mahamadou Sangaré (Manchester City) ou Mathys Jangeal, qui n’a joué que sept petites minutes depuis son arrivée à Famalicao cet été. De son côté, Luis Enrique assure qu’il ne veut pas prendre des titis pour le nombre, mais pour ce qu’ils peuvent apporter réellement dans son groupe. Mais le centre de formation du Paris SG pourrait encore perdre plusieurs talents dans les mois à venir, à l’image de l’été dernier.