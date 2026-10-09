OM : Hojbjerg absent au moins deux semaines, 4 matchs ratés

L’OM devra se passer de Pierre-Émile Hojbjerg pendant au moins deux semaines après une lésion à une cuisse contractée avec le Danemark. Le milieu de terrain devrait manquer quatre rencontres importantes, entre Ligue 1 et Ligue Europa, alors que le calendrier marseillais s’annonce particulièrement chargé.

OM : Une blessure à la cuisse pour Hojbjerg qui tombe au pire moment

L’OM n’avait certainement pas besoin d’une mauvaise nouvelle supplémentaire avant de retrouver la compétition. Selon les informations de L’Équipe, Pierre-Émile Hojbjerg souffre d’une lésion à une cuisse. Le milieu danois a quitté prématurément ses partenaires lors de la rencontre remportée par sa sélection contre le pays de Galles, dimanche dernier, avant de regagner Marseille mercredi pour passer des examens médicaux.

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Le diagnostic impose un temps de repos estimé à deux semaines au minimum. Si la blessure ne semble pas particulièrement profonde, le joueur devra attendre que son état permette une reprise progressive de la course. À ce stade, aucune garantie ne permet d’affirmer que ce délai sera respecté. Le staff médical devra surveiller l’évolution de la lésion, car précipiter le retour d’un cadre serait un pari risqué pour la suite de la saison.

Quatre rendez-vous manqués dans une période sous tension

L’absence de Pierre-Émile Hojbjerg pourrait coûter cher à l’OM dans les prochaines semaines. Le calendrier prévoit huit rencontres en vingt-neuf jours, entre championnat et compétition européenne. Le milieu danois devrait ainsi manquer le déplacement à Troyes, la réception de l’Olympiakos, le voyage à Angers et la rencontre de Ligue Europa sur la pelouse de Sturm Graz.

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Quatre rendez-vous importants auxquels Marseille devra se préparer sans l’un de ses éléments majeurs. Un retour contre Le Havre, le 25 octobre, reste envisageable si la récupération se déroule dans les meilleures conditions. Mais cette échéance demeure une perspective, pas une certitude médicale.

Pour Bruno Genesio, l’enjeu sera de trouver rapidement un équilibre collectif sans fragiliser davantage un groupe déjà sollicité. Dans une période aussi dense, chaque absence peut modifier les plans, et les solutions de remplacement devront répondre présentes dès les premières minutes.

Nnadi et Kondogbia, des solutions pour limiter les dégâts

L’indisponibilité du Danois pourrait offrir une occasion à Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain a retrouvé l’entraînement collectif depuis une dizaine de jours et a participé au match amical contre Montpellier. Son profil pourrait permettre au staff de redistribuer les rôles dans l’entrejeu dès le déplacement à Troyes.

Pour le jeune joueur, l’occasion est importante. Il ne s’agit plus seulement de gagner du temps de jeu, mais de démontrer qu’il peut contribuer lorsque l’équipe traverse une période délicate. Geoffrey Kondogbia constitue une autre option, puisqu’il a retrouvé le groupe mardi. D’après L’Équipe, sa présence pour le déplacement à Troyes est attendue, même si une titularisation immédiate paraît prématurée après son absence.

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Nouhoum Kamissoko pourrait également profiter de cette situation, lui qui a marqué des points pendant la trêve. Ces retours offrent des possibilités, mais ils ne garantissent pas automatiquement le même rendement que celui d’un Hojbjerg pleinement opérationnel.

Genesio bien parti pour maintenir son plan de jeu

Sur le plan tactique, le staff marseillais doit encore affiner ses choix. Les retours progressifs des internationaux ont limité le temps consacré aux mises en place collectives cette semaine. Bruno Genesio souhaite également évaluer la condition physique d’Amine Gouiri et d’Amine Harit avant de déterminer son dispositif. Le 4-4-2 utilisé face au PSG aurait convaincu en interne et reste donc une possibilité pour le prochain déplacement.

Cette réorganisation devra toutefois répondre à une difficulté concrète : compenser l’absence d’un milieu capable de participer à la récupération, de conserver le ballon et d’assurer la liaison entre les lignes. La blessure de Pierre-Émile Hojbjerg ne représente donc pas uniquement une perte numérique. Elle oblige Marseille à revoir certains équilibres au moment où les rencontres vont s’enchaîner à un rythme soutenu.

Une nouvelle alerte physique dans une saison déjà éprouvante

Au-delà des quatre matchs annoncés, cette blessure relance les interrogations autour de la gestion physique de l’effectif marseillais. Les déplacements, les rencontres européennes et les exigences du championnat réduisent les marges de récupération. Face à cette situation, le staff devra répartir les efforts et éviter qu’une absence temporaire ne provoque une nouvelle série de forfaits.

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Pour l’OM, l’objectif est désormais clair : traverser cette période sans perdre davantage de terrain et récupérer son milieu danois dans de bonnes conditions. Les deux semaines annoncées constituent une estimation minimale, et non une date de retour garantie. Marseille devra donc apprendre à faire sans Pierre-Émile Hojbjerg, au moins provisoirement, avec l’espoir que ses solutions internes suffisent à tenir le cap.