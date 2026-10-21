Accueil - PSG mercato - PSG-OL : Le match pourrait être reporté, voici la raison

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Le calendrier de la Ligue 1 pourrait être bouleversé ce week-end. Le match entre le PSG et l’OL, prévu dimanche, est menacé de report suite à de nouvelles manifestations dans la capitale.

La préfecture réclame le report du PSG-OL

Luis Enrique restait concentré sur le volet sportif. Interrogé lundi sur l’impact du climat social en France, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été clair. « Je ne suis pas la personne pour parler de ce sujet. Je suis ici pour parler de football. C’est clair qu’on n’aime pas ce type de violence ».

Le coach parisien assurait qu’il « n’avait pas peur ». Il espérait simplement que « le match se déroule dans les conditions habituelles. » Son vœu a été exaucé. Le choc PSG-Barça s’est tenu mardi soir sans incident signalé aux abords du Parc des princes. Les Parisiens ont triomphé des Catalans (4-2) lors de cette troisième journée de Ligue des champions.

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Mais la mobilisation sociale qui secoue la France continue de planer sur le prochain match du PSG. Le Parisien et RMC Sport sont unanimes sur le sujet, la Préfecture de police de Paris a demandé à la LFP de reporter le choc PSG-OL, prévu dimanche à 20h45 Les discussions sont en cours, à quatre jours de la rencontre.

Lundi soir, le scénario privilégié

Un argument pèse particulièrement. Dimanche, un match de NFL opposera les New Orleans Saints aux Pittsburgh Steelers au stade de France, à partir 14h30. Les forces de l’ordre seront déjà fortement mobilisées dans le nord de la capitale.

L’Équipe en déduit que la rencontre aurait de bonnes chances d’être décalée au lundi à 20h45. Cela coïnciderait alors avec la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Comme l’an passé, alors que le Classico OM-PSG se disputait, Ousmane Dembélé remportait ce sacre tant convoité. Aucune décision officielle n’a encore été prise. Il reste à savoir si la LFP et la préfecture trouveront un terrain d’entente.

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Notons que la nouvelle journée de mobilisation sociale du samedi 24 octobre dérègle déjà le calendrier. Deux rencontres changent de date à cause des manifestations. Toulouse-Troyes glisse au dimanche en Ligue 1, et Montpellier-Red Star au lundi soir en Ligue 2. Le report de PSG-OL reste donc plausible.