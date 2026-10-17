Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or 2026 : 5 Bleus en lice, verdict le 26 à Londres

Le Ballon d’Or 2026 sera remis le lundi 26 octobre au London Palladium, à Londres, à partir de 21 h heure française. La cérémonie est diffusée en clair sur la chaîne L’Équipe. Cinq Français figurent parmi les 30 nommés du Ballon d’Or 2026 : Ousmane Dembélé, tenant du titre, Kylian Mbappé, Michael Olise, William Saliba et Dayot Upamecano. Côté africain, Achraf Hakimi et Sadio Mané sont dans la course.

Ballon d’Or 2026 : date, heure et chaîne de la cérémonie

Rendez-vous le lundi 26 octobre 2026. La soirée débute à 20 h à Londres, soit 21 h à Paris, dans la salle du London Palladium, au cœur du West End. En France, la chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT) propose un programme spécial dès 15 h, avant le direct de la cérémonie.

Le trophée principal n’est pas le seul attendu. Seront aussi récompensés le meilleur jeune, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, le meilleur attaquant, le club de l’année et le lauréat du prix Sócrates, qui distingue l’engagement solidaire d’une personnalité du football. Les mêmes catégories existent côté féminin.

Pourquoi le Ballon d’Or se tient à Londres

Le Théâtre du Châtelet, à Paris, accueillait la cérémonie ces dernières années. Le Ballon d’Or à Londres marque donc un vrai changement de décor. Il faut remonter à l’époque du FIFA Ballon d’Or, remis à Zurich entre 2010 et 2015, pour trouver une édition organisée hors de la capitale française.

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Le choix traduit l’ouverture du trophée depuis que France Football l’organise avec l’UEFA. Londres offre une vitrine internationale, et la Premier League ne manque pas de candidats cette année avec Haaland, Rice, Saliba, Gabriel ou Bruno Fernandes.

Qui sont les 30 nommés du Ballon d’Or 2026 ?

La liste a été dévoilée le 8 septembre. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, y place neuf joueurs. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone suivent avec plusieurs représentants chacun.

Club Joueurs nommés Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha Real Madrid Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Marc Cucurella (nommé pour sa saison à Chelsea) Bayern Munich Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Luis Díaz FC Barcelone Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri (nommé pour sa saison à Manchester City) Arsenal William Saliba, Declan Rice, Gabriel Manchester City Erling Haaland Manchester United Bruno Fernandes Inter Lautaro Martínez Inter Miami Lionel Messi Al-Nassr Sadio Mané Al-Qadsiah Julián Quiñones FC Barcelone, puis PSG Ferran Torres

OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇪🇸 Marc Cucurella

🇫🇷 Ousmane Dembélé

🇨🇴 Luis Díaz

🇵🇹 Bruno Fernandes

🇧🇷 Gabriel

🇳🇴 Erling Haaland

🇲🇦 Achraf Hakimi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇬🇪 Khvitcha Kvaratskhelia

🇪🇸 Lamine Yamal

🇸🇳 Sadio Mané

🇧🇷 Marquinhos

🇦🇷… — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Dembélé, Mbappé, Olise : cinq Bleus et beaucoup de bruit

Le cas Dembélé au Ballon d’Or est particulier. Sacré en 2025, l’ailier du PSG remet son titre en jeu après une nouvelle Ligue des champions. Mais son entraîneur ne veut plus entendre parler du sujet. À la veille de Manchester City-PSG, en conférence de presse à l’Etihad Stadium avec Dembélé à ses côtés, Luis Enrique a lâché : « Je suis fatigué du Ballon d’Or. » Le technicien espagnol a préféré rappeler que c’est tout le groupe parisien qui avait été distingué l’an passé. Même à Paris, le soutien n’est pas unanime, comme l’a montré la sortie de Gianluigi Donnarumma.

Mbappé arrive avec des arguments chiffrés. Meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2026, le capitaine des Bleus coche la case statistique. Sa manière de faire campagne passe moins bien. Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or 1991, s’est agacé de sa communication sur France TV le 12 octobre. « Kylian, je l’aime beaucoup. C’est un homme de records », a-t-il concédé, avant de pointer un discours où c’est « moi, moi, moi et moi ». Sa conclusion : « Le Ballon d’Or, ce sont les autres qui décident. » Papin voit plutôt Harry Kane succéder à Dembélé.

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Olise, lui, a choisi un mauvais moment pour craquer. Mardi 13 octobre, sur la pelouse du Viking Stavanger en Ligue des champions, l’ailier du Bayern a été expulsé à la 74e minute pour avoir envoyé le ballon au visage du capitaine norvégien Zlatko Tripic. Les Norvégiens ont égalisé à la 90e (3-3). Lothar Matthäus n’a pas épargné le Français : « C’est inacceptable. » Christoph Kramer, champion du monde 2014, a pris sa défense en rappelant que le joueur avait été provoqué.

Saliba et Upamecano complètent le contingent français. Les deux défenseurs centraux ont peu de chances de l’emporter, mais leur présence pèse dans un autre classement : celui du nombre de nommés par sélection, où la France n’est devancée que par l’Espagne et ses six représentants.

Ce que votent les joueurs eux-mêmes

Les joueurs ne votent pas, ce qui ne les empêche pas de donner leur avis. Aurélien Tchouaméni a pris position début octobre : « Évidemment Kylian, il a fait une saison exceptionnelle, je pense qu’il le mérite. » Le milieu du Real Madrid a cité Dembélé et Olise dans la foulée, avec une conviction : le trophée « doit revenir à un Français ».

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Au Barça, Pau Cubarsí roule pour son coéquipier. « Tout le monde sait que c’est le meilleur joueur du monde et qu’il mérite le Ballon d’Or », a-t-il dit de Lamine Yamal le 12 octobre. Nommé lui aussi, le défenseur de 19 ans s’est permis une pique amusée : il pourrait gagner pour son Mondial et sa saison, mais il « y va un peu plus doucement » et son ami « parle plus que [lui] dans les médias ».

Les Français ne sont pas seuls à pouvoir succéder à Dembélé. Lamine Yamal, 19 ans, a le soutien affiché de Cubarsí. Harry Kane, que le Bayern vient de prolonger jusqu’en 2029 en dérogeant à ses règles habituelles, a les faveurs de Papin. Rodri, déjà sacré en 2024, revient dans la liste avec un nouveau maillot. Rien n’est joué avant le dépouillement des 100 bulletins.

Hakimi et Mané, les espoirs africains

Un seul Africain a remporté le Ballon d’Or : George Weah, en 1995. Achraf Hakimi, nommé avec le PSG, peut mettre fin à 31 ans d’attente, un scénario que nous avons détaillé dans notre article sur le rêve d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain sort de deux Ligues des champions consécutives avec Paris.

Sadio Mané, deuxième en 2022, revient dans la liste après une saison conclue par le titre de champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr. À 34 ans, le Sénégalais fait figure d’outsider.

Comment est désigné le vainqueur ?

Un jury de journalistes vote, un par pays parmi les 100 premières nations du classement FIFA. Chacun classe dix joueurs parmi les 30 nommés. Les critères, dans l’ordre : les performances individuelles et le caractère décisif, puis les résultats collectifs et les titres, enfin la classe et le fair-play. Pour le Ballon d’Or féminin, ce sont les 50 premières nations du classement mondial féminin qui votent.

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Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du PSG dans notre rubrique PSG, et le classement complet est publié sur le site officiel du Ballon d’Or dès la fin de la cérémonie.