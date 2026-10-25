Accueil - Mercato OM - OM : le chèque XXL exigé du Stade Rennais pour Bamo Meïté

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Trente millions d’euros. C’est le prix que l’OM avait fixé pour Bamo Meïté quand le Stade Rennais est venu aux nouvelles cet été. Un chèque XXL qui a coupé court à toute discussion : le SRFC n’a jamais formulé d’offre, et le défenseur central est resté à Marseille, où il commence à peine à rejouer.

Pourquoi le Stade Rennais a renoncé à Bamo Meïté ?

À Rennes, le besoin était réel. La vente de Jérémy Jacquet à Liverpool, pour environ 60 millions de livres, avait laissé un trou dans l’axe de la défense, et le Stade Rennais cherchait un profil capable de s’installer vite. Meïté cochait plusieurs cases : jeune, rodé à la Ligue 1 après une saison pleine en prêt à Lorient (25 matchs, 3 passes décisives), et tenté par un nouveau départ. Avec une Ligue Europa à disputer en plus du championnat, le staff rennais voulait aussi de la profondeur dans l’axe.

Le montant exigé par Marseille a tout bloqué. Pour mesurer l’écart, il suffit de regarder sa valeur marchande, estimée autour de 7 millions d’euros. L’OM réclamait donc plus de quatre fois ce chiffre pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028, revenu de prêt sans aucune garantie de temps de jeu. Les dirigeants bretons n’ont pas donné suite.

Un chèque XXL pour vendre ou pour dissuader ?

Difficile d’y voir une vraie mise en vente. À ce tarif, la direction de l’Olympique de Marseille faisait surtout passer un message : Meïté n’était pas à brader. Le club venait d’encaisser près de 90 millions d’euros avec les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Geronimo Rulli. Rien ne l’obligeait à lâcher un défenseur de plus à prix cassé. En Ligue 1, un tel montant se réserve d’ordinaire aux titulaires confirmés, ou aux grands espoirs déjà suivis par l’étranger.

Le joueur, lui, pensait sérieusement à partir. Très marqué par une course-poursuite dont il a été la cible à Marseille en 2024, il s’était installé un temps à Paris avec sa compagne et leur bébé, près d’une partie de sa famille. Son retour dans la cité phocéenne ne s’est pas fait sans hésitations.

Bamo Meïté retrouve du temps de jeu à l’OM

Le paradoxe tient au calendrier. Le défenseur se rend utile au moment où Marseille traverse une mauvaise passe. Convoqué quatre fois en Ligue 1 sans jouer une minute, il a été lancé par Bruno Genesio contre l’Olympiakos en Ligue Europa. L’OM a perdu 1-0, mais Meïté a rendu une copie propre : 91 % de passes réussies et 9 duels gagnés sur 14.

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Genesio l’a de nouveau titularisé jeudi à Graz. Autre défaite 1-0, la troisième en trois journées européennes. Le club ne cherche plus à le vendre et compte sur lui pour la suite de la saison.

Le rapport de force pourrait toutefois s’inverser vite. À l’été 2027, il ne restera à Bamo Meïté qu’une année de contrat. Marseille aura alors bien du mal à réclamer un tel chèque, à Rennes ou ailleurs.

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