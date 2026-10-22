Accueil - Mercato OM - Sturm Graz-OM : Genesio relance Angel Gomes, sa compo dévoilée

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Quelques heures avant le choc Sturm Graz-OM, Bruno Genesio affine ses choix. L’entraîneur marseillais devrait réintégrer Angel Gomes dans son onze de départ selon la presse.

OM : Bruno Genesio mise sur l’expérience face à Sturm Graz

Bruno Genesio, ayant perdu ses deux premiers matchs en Ligue Europa, n’a plus de marge d’erreur. Son Olympique de Marseille se déplace en Autriche avec un seul objectif : vaincre le Sturm Graz. Cette mission ne sera pas chose aisée. Mais l’OM dispose de quelques signaux encourageants.

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Ses deux succès de rang en championnat lui ont redonné confiance avant ce rendez-vous européen. Bruno Genesio compte transformer cet élan en victoire sur la scène continentale. Et pour y parvenir, il a fait un choix fort. Le coach marseillais mise sur l’expérience plutôt que sur la fougue de la jeunesse.

Angel Gomes de retour, Nouhoum Kamissoko sur le banc

Jeffrey De Lang sera reconduit dans les cages de l’OM. Nayef Aguerd et Bamo Meïté formeront la charnière défensive. Ils seront encadrés par Timothy Weah et Ulisses Garcia sur les côtés. Le grand changement concerne l’entrejeu.

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Angel Gomes remplace à priori Nouhoum Kamissoko qui a pourtant été solide ces dernières semaines. L’international anglais évoluera avec Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli au milieu. Après un passage sur le banc à Angers, Angel Gomes a une belle occasion de rebondir.

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Cette saison, il n’a disputé qu’un match de Ligue Europa, pour 58 minutes, sans but ni passe décisive. Angel Gomes affiche toutefois 89 % de passes réussies (16 sur 18) et 7,29 km parcourus. Ces statistiques montrent un joueur encore en quête de rythme, dont Genesio attend davantage de maîtrise dans la construction.

Amine Gouiri, un précieux atout en attaque

Devant, Igor Paixao et Keyliane Abdallah accompagneront Amine Gouiri. Ce dernier reste le principal atout offensif de l’OM. Il a été auteur de cinq buts en sept matchs. L’Algérien sera l’homme à surveiller face à un Sturm Graz mal embarqué (26e du classement européen avec un seul point).

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L’Olympique de Marseille, de son côté, ne peut plus calculer. Une troisième déconvenue de suite menacerait gravement ses chances de qualification. Angel Gomes et ses partenaires devront donc répondre présent dès le coup d’envoi.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

De Lange – Garcia, Aguerd, Meïté, Weah – Nnadi, Abdelli – Paixao, Gomes, Abdallah – Gouiri.