Accueil - Mercato OM - OM : Déçu, Bruno Genesio va-t-il renoncer à Ligue Europa ?

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Après le revers face au Sturm Graz (1-0), l’OM de Bruno Genesio s’enfonce en Ligue Europa. L’entraîneur marseillais fait désormais face à un dilemme : continuer à croire en qualification européenne ou se concentrer sur la Ligue 1.

OM : Bruno Genesio grade espoir en Ligue Europa

La Ligue Europa devient un cauchemar pour Bruno Genesio. Son Olympique de Marseille, battu 1-0 à Graz jeudi soir, enchaîne une troisième défaite de suite dans la compétition. Les Phocéens ne comptent aucun point après trois journées. Alors que l’OM venait de s’imposer à Troyes puis à Angers en Ligue 1.

Bruno Genesio n’a pas caché sa déception à l’issue de la rencontre. Il a déclaré : « Sturm Graz mérite sa victoire, ne serait-ce que par l’état d’esprit qu’ils ont montré. De notre côté, j’attendais beaucoup mieux. On n’a pas abordé ce match comme un match de Coupe d’Europe alors qu’eux l’ont pris comme un match de Ligue des Champions ».

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L’entraîneur de l’OM avait fixé la ligne de qualification autour de 10 points. Il en reste 15 à prendre. Rien n’est donc encore perdu. Il refuse d’ailleurs de baisser les bras. « Cette compétition, il faut la jouer à fond. Plus on joue et moins on gagne, plus il est difficile de se projeter, mais on va y croire », a-t-il assuré.

Un turn-over qui a coûté cher

Pour ce choc Sturm Graz-OM, Genesio avait procédé à plusieurs changements dans le son onze de départ. Il a intégré Bamo Meïté et Ulisses Garcia, ainsi que trois jeunes : Nouhoum Kamissoko, Keyliane Abdallah et Kelyann Bezahaf. Le pari n’a pas été concluant.

Une perte de balle de Kamissoko à la 13e minute de jeu a été sanctionnée. Luca Weinhandl, 17 ans, a servi Oumar Diakité pour l’unique but de la rencontre. La suite a été pénible, entre erreurs techniques grossières et manque d’idées. Malgré 72 % de possession, l’OM n’a cadré qu’une seule de ses 14 frappes.

Angel Gomes et Neal Maupay ont été remplacés à la pause par Igor Paixao et Himad Abdelli. Pierre-Emile Hojbjerg est entré à l’heure de jeu, récupérant le brassard. Bruno Genesio a ensuite été plus sévère : « Je suis déçu de notre attitude. On a été dominés sur tous les duels, on s’est fait tamponner sur tous les points chauds ».

La priorité reste ailleurs ?

Le calendrier reste exigeant. L’Olympique de Marseille jouera sans doute son avenir européen dans deux semaines face au Bayer Leverkusen. La réception du Levski Sofia semble abordable, avant Celta Vigo, le Celtic et Anderlecht. Le top 24 ne reste qu’à trois points de l’OM, 34e sur 36.

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Pour le moment, la priorité est désormais la Ligue 1. L’OM ne devra pas se rater ce dimanche lors de la venue du Havre. Bruno Genesio ne parle pas d’abandon. Même si les ambitions européennes semblent limités.

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